Dramma alla festa di battesimo: bambino morso da una vipera mentre gioca in giardino

Una festa per un battesimo, che si è tenuta in un locale di Ceraso nel Cilento nella serata di ieri, si è trasformata nel caos quando un bambino di circa 7 anni è stato morso da una vipera: trasportato d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania, è stato poi trasferito presso il Santobono di Napoli.

Battesimo nel Cilento, bambino morso da una vipera alla festa: ricoverato a Napoli

Il piccolo, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, stava giocando con gli altri bambini, tra gli spazi verdi esterni alla sala. Proprio lì, improvvisamente, sarebbe stato morso alla gamba da una vipera, scatenando il panico tra i presenti.

Il bambino avrebbe iniziato a urlare, chiedendo aiuto ai suoi genitori tra le lacrime. Di qui la corsa verso l’ospedale di Vallo della Lucania dove i medici sono intervenuti con una prima terapia ma, vista la preoccupante condizione clinica, avrebbero poi deciso di avviare il trasferimento presso il centro pediatrico antiveleni del Santobono di Napoli.

Il paziente è giunto al nosocomio partenopeo in elisoccorso ed è stato sottoposto ad una ulteriore terapia con la somministrazione di un antidoto salvavita. Le sue condizioni sono fin da subito migliorate: ora non è più in pericolo di vita.

Morso di vipera: cosa fare

A seguito di un morso di vipera spesso si avverte fin da subito dolore e bruciore. Possono, poi, manifestarsi edema, eritema, bolle che possono estendersi lungo la zona colpita. La prima cosa da fare è mantenere la calma perché l’attivazione dei meccanismi di stress facilita la diffusione dell’eventuale veleno.

Bisogna, poi, lavare e disinfettare la ferita, fasciare e comprimere la zona del morso, recarsi al pronto soccorso più vicino. Un morso di vipera risulta fatale in rarissimi casi (0,1%) a causa di complicazioni come reazioni allergiche, ictus o infarti.