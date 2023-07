Si aggiungono altri dettagli all’episodio che ha sconvolto la cittadinanza di Bacoli la sera del 22 luglio 2023, quando una giovane coppia ha deciso di dare sfogo ai bollenti spiriti davanti ai passanti increduli.

Sesso in strada a Bacoli, chi sono i due ragazzi che hanno fatto sesso davanti ai figli

Filmati da tanti smartphone, non è stato complicato per le forze dell’ordine identificare tramite il numero di targa gli esibizionisti, due ragazzi originari di Pozzuoli, che sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Ma c’è di più, a quanto pare all’interno dell’auto sulla quale gli amanti si sono appoggiati durante l’amplesso, di loro proprietà, c’erano i due figli. Un dettaglio che verosimilmente aggraverà la loro posizione, già complicata dopo aver compiuto un atto così compromettente.

Sesso in strada a Bacoli, la cronaca dei fatti del 22 luglio 2023

Una coppia di esibizionisti ha deciso di dare sfogo ai propri bollenti spiriti nel bel mezzo della strada. È successo a Bacoli, appartenente all’area metropolitana di Napoli, la sera di sabato 22 luglio 2023. I due sono stati poi individuati ed arrestati dalle forze dell’ordine locali, dopo le numerose segnalazioni ricevute dai passanti, che hanno denunciato prontamente la scena. L’episodio ‘hot’ è stato ripreso dagli smartphone degli increduli passanti, ed è stato segnalato dalla pagina Facebook “Bacoli Futura”, che ha commentato così l’accaduto: “Sesso in strada a Bacoli! Ieri sera a Bacoli due giovani improvvisamente hanno messo in opera scene di sesso per strada in via Miliscola nei pressi della rotonda del Cycas che porta verso i lidi. Il tutto è stato subito immortalato con i cellulari dalle tante persone che a quell’ora erano per strada con i due giovani che non hanno tenuto a freno i loro bollenti spiriti. Altro che turismo di qualità! A Bacoli regnano Anarchia, Degrado e Abbandono”.

La pagina ha poi pubblicato un altro post, nel quale ha segnalato l’arresto dei due giovani esibizionisti. Ecco il testo integrale: ”

“Una botta alla volta! É un evento storico. Una coppia di esibizionisti internazionali ha scelto Bacoli (tra tutte le città flegree) per celebrare la performance dell’anno. Bacoli torna protagonista. É l’Amore che si celebra in strada. Non accadeva da 40 anni. Prima di noi c’è chi ha pensato di denunciarli. Di farli addirittura arrestare. Ringrazio tutti i cittadini che hanno testimoniato con video e foto. Ringrazio il bar Cycas per la location. Uniti possiamo farcela. Una botta alla volta”.