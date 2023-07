Evento eccezionale a Napoli, è nato un giaguaro nero: si chiama Victor, come Osimhen

Lo zoo di Napoli è in festa per la nascita di Victor, un cucciolo di giaguaro melanico nato dall’unica coppia riproduttiva presente oggi in Italia. Un evento eccezionale che vede proprio la città partenopea a capo di questo straordinario e raro avvenimento.

Evento straordinario allo Zoo di Napoli, è nato il giaguaro Victor

“Ciao piccolo giaguaro melanico, benvenuto nella grande famiglia dello Zoo di Napoli. Una nascita incredibile dell’unica coppia riproduttiva di giaguaro (panthera onca) presente oggi in Italia” – è il post diffuso sui social dallo Zoo per annunciare la nascita del piccolo Victor che prende il nome di Osimhen come omaggio alla città e alla squadra dei campioni d’Italia.

Il piccolo gode di ottima salute e delle cure parentali di una mamma molto premurosa, Ananga, che non lo perde di vista un attimo, occupandosi di tutte le sue necessità. Proprio come lei, presenta un meraviglioso manto scuro, di colore nero.

“Ricordiamo che questa specie figura come NT che nella classificazione IUCN significa specie prossima alla minaccia. La sua sopravvivenza è messa a dura prova dalla frammentazione dell’habitat, per questo motivo si tratta di un evento eccezionale. Vi aspettiamo allo zoo per festeggiare insieme” – sottolineano dal parco.

Le caratteristiche del giaguaro melanico

Il giaguaro (panthera onca) è una grossa specie di Felidae, unico rappresentante vivente del genere Panthera originario delle Americhe. Ha una lunghezza (coda esclusa) che può raggiungere i 185 cm e un peso che può toccare i 158 kg. E’ il più grande felino del continente americano e il terzo in assoluto per dimensioni, dopo la tigre e il leone.

I giaguari melanici sono noti anche come pantere nere ma la forma nera è meno comune di quella maculata. La loro presenza è stata documentata sia in America centrale che meridionale. Nel giaguaro il melanismo è dovuto a delezioni nel gene del recettore della melanocortina 1 e viene ereditato attraverso un allele dominante.