Lui chiede a lei di sposarla durante un concerto di Tony Tammaro. È successo ieri a Gragnano, in provincia di Napoli, dove si è esibito l’artista napoletano: Stefano ha fatto la proposta di matrimonio a Chiara che ha accettato, tra l’emozione e la sorpresa per un gesto inatteso ma al tempo stesso carico di significato simbolico.

Proposta di matrimonio al concerto di Tony Tammaro

Stefano e Chiara si sono conosciuti infatti grazie alla canzone Patrizia di Tony Tammaro, il suo singolo probabilmente più conosciuto e, perché no, in cui si riconoscono un po’ tutti i ragazzi della generazione a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90. Un ritratto ironico di quelle erano le estati campane, con le prime infatuazioni e gli imbarazzi che per forza di cose l’inesperienza produce. Fatto sta che la passione per Tony Tammaro è stata la scintilla che ha fatto scoprire ai due di avere molte cose in comune. Una conoscenza che è stata approfondita, si è trasformata in una relazione e diventerà a questo punto una vera e propria unione.

I fidanzati si sono conosciuti grazie alla canzone Patrizia

Guardando il video si comprende come la scena fosse in parte organizzata: Stefano aveva in precedenza contattato l’artista per chiedergli un piccolo spazio, sul palco, affinché potesse chiedere alla fidanzata di sposarlo. È stato proprio Tony Tammaro a spezzare la tensione dovuta all’emozione: “Questa cosa però la devi dire tu”. Così il giovane si è inginocchiato mostrando l’anello. Dopo l’abbraccio, i baci ed il sottofondo di Patrizia a coronare il tutto.