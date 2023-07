Più treni, wi-fi, metro e funicolare anche di notte: il nuovo piano trasporti a Napoli

Questa mattina a Napoli, in Sala Giunta, è stato presentato il piano di potenziamento dei trasporti su ferro che prevede più treni in circolazione e il prolungamento degli orari di metro e funicolare che saranno attive anche di notte durante il weekend.

Trasporti, a Napoli metro e funicolare attive anche di notte

A partire dal 15 settembre 2023, il venerdì e il sabato i treni della metro Linea 1 e della funicolare saranno in servizio fino alle 2 del mattino, consentendo a cittadini e turisti di raggiungere con facilità le principali località partenopee nel fine settimana.

A breve sarà attivo anche il servizio wi-fi nei sotterranei della metropolitana, per consentire l’utilizzo degli smartphone durante l’attesa. Entro la prossima primavera, inoltre, saranno aperte al pubblico le stazioni Linea 1 Centro Direzionale e Tribunali.

Del progetto fanno parte anche la riapertura di diverse uscite metropolitane, il nuovo sottopasso tra il porto e la stazione Municipio che entro agosto collegherà anche San Giacomo e Medina, l’installazione di nuove emettitrici abilitate ai pagamenti elettronici.

“E’ stato chiuso un accordo con tutti i sindacati e di questo ringrazio anche i lavoratori che sono stati parte attiva e molto positiva di questo rilancio del servizio. Da settembre i napoletani potranno prendere metropolitana e funicolare fino alle 2 di notte“ – ha detto il sindaco Gaetano Manfredi.

“Chiaramente la nostra volontà è quella di investire sempre di più su un trasporto pubblico per i napoletani, e ci auguriamo in futuro anche per tutta l’area metropolitana, di non utilizzare l’automobile ma i mezzi di trasporto“ – ha concluso.

“Una rapida trasformazione in termini quantitativi e di qualità dei treni che adesso stanno andando molto veloci, con un’eliminazione graduale di quelli vecchi che sono decisamente poco affidabili. Questo comporta una rapida diminuzione dei tempi di attesa, quindi un miglioramento della frequenza. Poi ci sono gli attesissimi prolungamenti degli orari che ci portano ai livelli delle altre città italiane” – ha sottolineato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilita, Edoardo Cosenza.