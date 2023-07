Una spettacolare passeggiata nella storia: apre il tunnel sotterraneo di Piazza Municipio

Questa mattina a Napoli è stato inaugurato il tunnel sotterraneo di accesso alla Linea 1 della Metropolitana che collega il piazzale Angioino del porto partenopeo alle uscite pedonali di via De Pretis e, a breve, via Medina e piazza Municipio: una spettacolare passeggiata “sotto terra” tra i resti degli antichi moli restaurati che renderà più comodo ed agevole il percorso di cittadini e turisti.

Napoli, apre il tunnel sotterraneo di piazza Municipio: 1 km di storia

Dal porto, anche senza attraversare i tornelli della metro, si può giungere a via De Pretis attraverso un percorso sotterraneo di 1 km che collega la Stazione Marittima a Piazza Municipio. Nelle prossime settimane, oltre a quella in via De Pretis, saranno attive anche le uscite di via Medina e piazza Municipio.

Una vera e propria passeggiata suggestiva tra la storia, con passerelle e tapis roulant affiancati dai reperti dell’antica murazione. Il tutto illuminato dalla luce naturale che proviene dalle fessure ritagliate dalla copertura e che lasciano intravedere alcuni meravigliosi scorci della collina di San Martino.

“Si raddoppia Municipio cioè esiste una piazza Municipio di sopra e una di sotto. Dall’1 luglio avremo anche la Linea 6 quindi praticamente da qualunque parte di Napoli si potrà arrivare qui, in questo sottopasso ad areazione naturale che conduce al porto e viceversa. I crocieristi o coloro che viaggiano sugli aliscafi entrano qui e gratuitamente potranno uscire oggi a via De Pretis, dove si trovano i taxi, e da agosto anche a San Giacomo e via Medina, attraversando la storia“ – dichiara Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e Mobilità, durante la cerimonia di inaugurazione.

“Abbiamo accelerato molto l’apertura di questo sottopasso, in un anno siamo riusciti a realizzare l’ingresso e a renderlo fruibile. L’anno prossimo apriremo la zona museale mentre entro 2 anni saranno aperti tutti gli scavi archeologici con uscita nel fossato del Maschio Angioino“ – prosegue il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Abbiamo voluto fortemente che i cittadini napoletani ma soprattutto i turisti potessero avere un’informazione precisa su questa nuova infrastruttura. Il nostro info-point, che è posto proprio all’ingresso del sottopasso, servirà anche per dare ai turisti informazioni sia su quello che si fa in città sia sui collegamenti marittimi” – conclude Teresa Armato, assessore al Turismo.

Il tunnel resterà aperto dalle ore 6:00 alle 22:00 con un desk di controllo al porto e un servizio di vigilanza su più turni.