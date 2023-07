La Funivia del Faito incanta: più corse e nuovi orari per il giro mozzafiato vista mare

Nuove corse e orari prolungati per la Funivia del Faito che, per tutta l’estate, dal 27 luglio al 18 settembre, garantirà partenze aggiuntive. L’EAV ha pubblicato il nuovo programma estivo della linea che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito.

Funivia del Faito, nuove corse e orari per l’estate

La Funivia, che regala a cittadini e turisti scorci panoramici mozzafiato durante il percorso, vista l’affluenza del periodo, cambia il suo cartellone di marcia a partire da domani, 27 luglio, e fino a tutto il 18 settembre 2023. Di seguito i nuovi orari comunicati dall’EAV:

8.20 – 8.40 – 9.00 – 9.20 – 9.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.40 – 12.00 – 12.40 13.00 – 13.40 – 14.00 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 17.40 – 18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00 – 20.10.

In più, considerando il numero di viaggiatori registrato nell’ultimo weekend e la concomitanza degli eventi religiosi organizzati al Faito, in occasione del pellegrinaggio del Quadro della Madonna del Rosario di Pompei in partenza dal Santuario di Pompei con arrivo al Santuario di San Michele, sono state aggiunte ulteriori corse.

Nei giorni 28 e 29 luglio, infatti, l’esercizio funiviario ordinario sarà integrato con le seguenti partenze: 20.30 – 21.00 (solo discesa) – 21.30 (solo discesa) – 22.00 (solo discesa) – 22.30 (solo discesa). Un modo per consentire ai fedeli di poter partecipare alle celebrazioni religiose in maniera agevole.

La speciale missione mariana ha inizio oggi, 26 luglio, regalando ai partecipanti 5 giorni di preghiere e celebrazioni, con la tradizionale Supplica alla Beata Vergine. Per la prima volta il quadro della Madonna del Rosario di Pompei viaggerà in circumvesuviana, con partenza alla stazione EAV Pompei Scavi – Villa dei Misteri alle 15:30 di mercoledì 26 luglio, per giungere a Castellammare. Alle 16:00 la raffigurazione della Vergine sarà accolta nel piazzale della stazione.

La Funivia continua a svolgere una duplice funzione di servizio pubblico di collegamento stabile tra i centri abitati dei comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e Pimonte, nonché di servizio di promozione turistica per la fruizione dell’area paesaggistica del Monte Faito.

Biglietti Funivia del Faito: prezzi

Dall’1 luglio è entrato in vigore il nuovo sistema tariffario. Di seguito i prezzi dei biglietti:

Corsa semplice € 6,50

Andata/Ritorno € 9,50

Andata/Ritorno under 18 € 3,60

Andata/Ritorno residenti € 5,90

Trasporto bicicletta € 1,20

Abbonamento mensile € 45,00