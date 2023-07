Meraviglia al Centro Direzionale, la nuova stazione è realtà: sarà completa entro il 2023

Entrano nel vivo i lavori per la nuova stazione Centro Direzionale della metro Linea 1: è stata aperta e consegnata ad EAV la seconda uscita della Circumvesuviana che consentirà agli addetti di chiudere il primo varco e demolire le parti che interagivano con la Galleria della metropolitana.

Stazione Centro Direzionale metro Linea 1: aperta entro il 2024

Il celebre agglomerato partenopeo si prepara, così, a cambiare completamente volto. Grazie ai nuovi lavori della metropolitana di Napoli, infatti, l’intera area orientale sarà riqualificata e potrà contare su due nuove fermate, con il Tribunale che potrà essere raggiunto direttamente in treno, evitando gli ingorghi e il traffico da e per corso Malta.

Con l’apertura della seconda uscita della Circumvesuviana nel Centro Direzionale, gli interventi si avviano verso la fase finale. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2023 e, dopo la certificazione Ansfisa, sia la nuova stazione del Centro Direzionale che quella con uscita nei pressi del Tribunale saranno ufficialmente aperte. L’inaugurazione delle due nuove fermate è prevista per la primavera 2024.

La Stazione Centro Direzionale ha una importanza fondamentale nel sistema delle metropolitane napoletane, anche per l’interscambio con la Circumvesuviana e con molti assi viari fondamentali. Prosegue, dunque, la collaborazione con Eav, che sulla linea 1 ha la tratta Piscinola – Di Vittorio in costruzione.

Intanto, per quanto riguarda la Circumvesuviana, si è tenuto questa mattina un incontro in Prefettura con sindaci e associazioni per fare il punto sulla sperimentazione dei nuovi orari estivi, in vigore dal 3 luglio. Alla luce degli incoraggianti dati relativi all’aumento delle corse effettuate, alla riduzione dei ritardi e all’incremento degli incassi, i presenti hanno convenuto sull’opportunità di proseguire con la stessa tabella di marcia fino alla fine dell’estate per poi fare una valutazione complessiva. Il modello potrebbe, infatti, essere reso permanente.