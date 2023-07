Circumvesuviana, il nuovo piano da lunedì: tornano le fermate da Torre a San Giorgio

Dopo i primi giorni di sperimentazione delle nuove tratte e i nuovi orari della circumvesuviana, da lunedì 17 luglio cambia nuovamente il piano di circolazione dei convogli: l’EAV, in accordo con i sindaci di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, ha infatti apportato una prima modifica al modello d’esercizio estivo partito lo scorso 3 luglio.

Nuovi orari circumvesuviana, tornano le fermate da Torre del Greco a San Giorgio

La novità è rappresentata del ripristino delle fermate intermedie tra San Giorgio a Cremano e Torre del Greco per la tratta Napoli-Sorrento con corse dedicate. Una decisione presa a seguito di un incontro con i sindaci Luigi Mennella (Torre del Greco), Ciro Buonajuto (Ercolano), Enzo Cuomo (Portici) e Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano) che hanno fatto presente la situazione di disagio dei cittadini diretti a Sorrento, costretti a fermarsi a Torre Annunziata per poi attendere l’arrivo di un ulteriore convoglio, impiegando tempi maggiori per arrivare a destinazione.

“Visto le richieste dei sindaci e le esigenze manifestate dai pendolari, apportiamo una prima modifica che prevede a partire da Lunedi 17 che i primi cinque treni la mattina da Sorrento dopo Torre Annunziata facciano fermate anche a Torre del Greco, Ercolano Scavi Vesuvio, Portici Bellavista e San Giorgio a Cremano; nel pomeriggio, tra le 16,30 e 18,30, si individuerà un treno da Sorrento che faccia le stesse fermate“ – si legge nella nota dell’EAV.

“Inoltre per i treni da Napoli per Sorrento si cercherà una soluzione che consente la mattina presto di avere un treno per Sorrento che faccia fermate – prima di Torre Annunziata – a Torre del Greco, Portici Bellavista e San Giorgio a Cremano”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

LEGGI ANCHE

Video/ In Circumvesuviana con il sindaco Mennella per testare i nuovi treni: “Si arriva prima a Londra che a Castellammare”

“Inoltre nella fascia tra le nove e le dieci di mattina ci sarà un treno per Sorrento che faccia fermata ad Ercolano Scavi per consentire l’accesso al parco archeologico. Anche nel pomeriggio, nella fascia oraria tra le 16,30 e le 18,30 si individuerà un treno per Sorrento che faccia fermate anche a San Giorgio, Portici Bellavista, Ercolano e Torre del Greco“.

Gli orari definitivi saranno diffusi nelle prossime ore. La sperimentazione, dunque, continuerà inseguendo una nuova rotta. A tal proposito l’EAV sottolinea: “Si tenga conto che il modello si regge sulla disponibilità di treni e risorse umane e che in ogni caso non elimina i problemi strutturali della vesuviana che saranno risolti soltanto con i nuovi treni ed il nuovo segnalamento ferroviario”.