Circumvesuviana, da lunedì cambia tutto: tratte, fermate e nuovi orari

Da lunedì 3 luglio, come annunciato dall’EAV, sulla linea della circumvesuviana Napoli-Sorrento partirà la sperimentazione estiva con nuovi orari e modifiche anche per le linee Sarno e Poggiomarino.

EAV, circumvesuviana Napoli-Sorrento: i nuovi orari, info linee Sarno e Poggiomarino

Il nuovo modello di esercizio prevede un treno da Napoli per Sorrento ogni 36 minuti con prima fermata a Torre Annunziata (saltando, quindi, tutte quelle intermedie tra Piazza Garibaldi e Torre Annunziata) ed un treno tra Napoli e Torre Annunziata, con fermate in tutte le tratte nel mezzo (tra cui San Giorgio, Portici, Ercolano e Torre del Greco), mediamente ogni 18 minuti circa.

In questo modo, però, chi da San Giorgio a Cremano deve dirigersi a Sorrento o fermarsi nelle stazioni che seguono quella di Torre Annunziata dovrà prendere due treni: il primo con fermata nella stazione oplontina per poi attendere un ulteriore convoglio con destinazione Sorrento.

Il programma estivo prevede l’allungamento di un’ora dell’orario di esercizio sulla Napoli-Sorrento che passerà dall’attuale orario 6:00/23:00 a quello 5:30/23:30 che prevede un primo treno in partenza alle 5.30 da Sorrento e l’ultimo alle 22.03. Il primo treno da Napoli per Sorrento, invece, è previsto per le 5.40, mentre l’ultimo alle 22:11. A partire dalle 5.30, dunque, sulla tratta si prevedono corse ogni 36 minuti. Per la linea Napoli-Torre Annunziata si prevedono, invece, corse ogni 18 minuti.

La stazione di Torre Annunziata diventa in questo modo un vero Hub di interscambio tra le linee di Sorrento, Poggiomarino e Torre Annunziata. Restano ugualmente attive le linee Napoli- Sarno, Napoli-Poggiomarino, Napoli-Baiano.

I treni sulla linea Napoli-Sorrento avranno una percorrenza ridotta di circa 15 minuti: il dispositivo permetterà, infatti, di passare dagli effettivi 90 minuti medi di percorrenza, registrati nelle ultime settimane, a 72 minuti. La stessa frequenza riguarderà anche le linee per Sarno e Poggiomarino, per rendere omogeneo il sistema complessivo.

L’obiettivo del piano estivo, che dovrebbe restare in vigore per i mesi di luglio e agosto con scadenza al 3 settembre, è quello di eliminare il ritardo strutturale e di rendere l’orario reale coincidente con quello teorico. Nella rimodulazione, l’offerta complessiva su tutte le linee vesuviane prevedrà pertanto 224 treni al giorno (contro i 185 dell’estate scorsa). In caso di esito positivo, il piano potrebbe essere esteso anche ai mesi invernali.