FOTO/ Napoli arrivato a Castel di Sangro: azzurri subito in campo, domani la prima amichevole

Il Calcio Napoli è arrivato a Castel di Sangro. Gli azzurri sono giunti in pullman all’Acqua Montis Resort di Rivisondoli, dove alloggeranno fino al 12 agosto 2023, quando ripartiranno per la Campania al termine del ritiro abruzzese. Gli uomini di Rudi Garcia sono subito scesi in campo per la seduta pomeridiana di allenamento a porte aperte. A differenza della prima fase di preparazione appena terminata a Dimaro-Folgarida, in questo secondo periodo di allenamenti ci saranno alcune sessioni di allenamento che si svolgeranno a porte chiuse: la prima sarà proprio quella di domani mattina 29 luglio 2023.

La prima amichevole della Società Sportiva Calcio Napoli è in programma per domani pomeriggio 29 luglio 2023 alle ore 18,30 contro i turchi dell’Hatayspor: sarà la prima occasione delle quattro che avranno i supporters giunti in Abruzzo per vedere in campo contro avversari internazionali i propri beniamini.

