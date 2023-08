Dramma sulla Cispadana, bimbo di Napoli perde la vita in un incidente: aveva soli 6 mesi

Si è consumato un vero e proprio dramma sulla Cispadana all’altezza di Codisotto di Luzzara (Reggio Emilia). Nel pomeriggio di lunedì 31 luglio 2023, un bimbo di soli sei mesi ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. La madre ed il cuginetto di quasi quattro anni sono stati trasportati d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma.

Drammatico incidente sulla Cispadana: bimbo di sei mesi di Napoli muore in seguito allo schianto, gravi la madre ed il cuginetto

Come riportato da Repubblica, l’impatto è avvenuto frontalmente tra una Citroen e la Fiat Panda su cui viaggiava il bambino assieme alla famiglia, residente a San Giovanni (Napoli) e molto conosciuta nella zona, gli zii di origini campane e il cugino di quasi quattro anni. Il piccolo Salvatore è morto all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato per un disperato intervento chirurgico dopo il gravissimo trauma cranico riportato nell’incidente.

Incidente sulla Cispadana, illesi i due conducenti

Il padre del bambino, napoletano di 24 anni, è rimasto illeso, mentre la madre e l’altro bimbo sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Poma di Padova, in prognosi riservata, dove era stato portato inizialmente anche il piccolo di 6 mesi, prima di essere trasferito in elicottero all’ospedale di Parma per tentare il tutto per tutto. Alla guida dell’altra auto coinvolta nello schianto un uomo originario del nord Africa e residente a Guastalla, anche lui rimasto illeso.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Guastalla e Suzzara, l’auto medica della Bassa, i vigili del fuoco di Guastalla e la polizia locale. Il tratto di strada tra Tagliata e Codisotto è rimasto chiuso al traffico fino a sera per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso.