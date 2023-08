Ancora infortuni per il Napoli: si ferma ai box anche Anguissa. È allarme tra lo staff medico

Si allunga la lista degli infortunati del Calcio Napoli, impegnato nel secondo ritiro precampionato a Castel di Sangro. L’amichevole contro il Girona, terminata 1-1 e poi vinta ai calci di rigore dagli azzurri, ha evidenziato una tenuta atletica che sta ponendo non pochi dubbi sulla preparazione che sta svolgendo la squadra.

Quanti infortuni per la Società Sportiva Calcio Napoli: si fermano anche Frank Anguissa e Stanislav Lobotka

Dopo Mario Rui, Diego Demme e Victor Osimhen (affaticamento muscolare per lui), si sono fermati ai box anche Khvicha Kvaratskhelia, Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. Acciacchi dovuti a qualche botta di troppo, ma anche problemi muscolari che hanno immediatamente messo in allarme il preparatore atletico Paolo Rongoni, novità proposta dal tecnico Rudi Garcia. A riposo anche Pierluigi Gollini, ma in questo caso è stata l’influenza a imporre lo stop forzato.

Lo staff medico e quello atletico sono all’opera per trovare una soluzione agli affaticamenti muscolari che stanno colpendo i calciatori, probabilmente prevedibili in questa fase della stagione ma che non si erano verificati in quella dell’anno passato. La Società Sportiva Calcio Napoli ha infatti avuto una media bassissima di infortuni di questo tipo nella cavalcata trionfale verso lo Scudetto conquistato alle 22,37 dello storico 4 maggio 2023.

Domenica contro i tedeschi dell’Augsburg il tecnico francese si troverà già a dover affrontare non pochi problemi di formazione: troppo rischioso forzare la mano a pochi giorni dall’importantissimo esordio di campionato in programma a Frosinone il 19 agosto prossimo.