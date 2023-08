È napoletano l’asso del calciomercato: a 30 anni è il giornalista più influente al mondo

L’account X (ex Twitter) più influente al mondo appartiene ad un napoletano: si tratta del giornalista sportivo, esperto di calciomercato, Fabrizio Romano che a soli 30 anni non solo si è guadagnato il primo posto nella classifica Notus Social Cap ma è anche entrato a far parte della lista dei giovani prodigi europei stilata da Forbes, uno dei magazine di economia e imprenditorialità più famosi al mondo.

Fabrizio Romano, il giornalista napoletano più influente al mondo su X (ex Twitter)

Romano è considerato un vero e proprio guru del calciomercato, tanto da dominare letteralmente la scena calcistica, spesso anticipando ai suoi followers notizie e trasferimenti dei calciatori da una squadra all’altra prima ancora del lancio delle ufficialità da parte dei club e delle testate giornalistiche.

Già nei mesi scorsi a cerchiare il suo nome era stato il prestigioso magazine internazionale Forbes, annotandolo nell’elenco degli under 30 europei che si sono distinti per il loro operato, rappresentando i nuovi talenti che “stanno cambiando il mondo”. Del resto nel 2022 Romano si è aggiudicato anche il premio Globe Soccer Award come miglior giornalista di calcio.

Ad oggi un nuovo riconoscimento proviene dal fronte social: uno studio di Notus, avvalendosi dell’intelligenza artificiale, ha posto il giornalista, originario di Napoli, in cima alla classifica Social Cap in quanto creator dell’account X più influente al mondo.

Con oltre 4,2 miliardi di interazioni, il profilo di Fabrizio Romano supera quelli di alcuni seguitissimi personaggi compresi quelli di Elon Musk (miliardario nonché proprietario del social) e di Chiara Ferragni. Un seguito che trova conferme anche sulle ulteriori piattaforme, Facebook, Instagram e Youtube.

“La mia missione è da sempre quella di essere affidabile. Da quando avevo 17 anni mi occupo delle trattative tra club e calciatori. Dare informazioni corrette deve sempre prevalere sulla semplice ricerca di un retweet o di reazioni sui social. Va evitato il sensazionalismo” – aveva dichiarato il 30enne in un’intervista rilasciata a El Confidencial.