METEO/ Arriva la tempesta di caldo: temperature ancora più bollenti, oltre i 40 gradi

L’anticiclone Nerone continua ad infiammare l’Italia facendo registrare temperature bollenti da Nord a Sud, Napoli e Campania comprese, che stando alle previsioni meteo tenderanno ad aumentare ancora di più nei prossimi giorni.

Meteo Napoli e Campania, ancora tanto caldo con l’anticiclone africano Nerone

Se nei giorni scorsi caldo e afa hanno preso il sopravvento, è con l’inizio della nuova settimana che l’alta pressione sub-tropicale Nerone si rinforzerà ulteriormente. Secondo i meteorologi de Il Meteo i primi segnali della nuova escalation del caldo si faranno sentire già nelle prossime ore con picchi di 36/37 gradi.

Nella giornata di martedì, 22 agosto, una vera tempesta di caldo si abbatterà su tutto il Paese, rendendo il clima ancora più rovente soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord e del Sud. Si toccheranno anche temperature vicine o addirittura superiori ai 40 gradi.

La nuova ondata di caldo si smorzerà soltanto entro il fine settimana, in particolare nella giornata di domenica 27 agosto che segnerà l’inizio di una nuova perturbazione con i primi freschi temporali attesi sull’arco alpino. Da lunedì 28 agosto assisteremo ad una vera e propria svolta sul fronte climatico con temperature in discesa anche di oltre 10-13 gradi. Una vera e propria “rinfrescata” che interesserà inizialmente le Regioni del Centro e del Nord per poi estendersi altrove.

Dalla prossima settimana, dunque, che segnerà la fine del mese di agosto, potremmo fare i conti con la prima severa crisi della stagione estiva. Si tratterebbe, tuttavia, di una pausa temporanea: le proiezioni per il mese di settembre mostrano il ritorno dell’anticiclone africano che porterà ancora tanto sole e temperature sopra la media.

Un caldo intenso che, oltre a provocare disagi fisici, influenzerebbe anche la temperatura del mare, preparando il terreno per lo sviluppo di fenomeni estremi come frane, alluvioni e forti temporali. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.