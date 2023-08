Incidente tra auto nella notte, morti i 2 giovani conducenti: grave una ragazza

Tragedia ad Alife, in provincia di Caserta, dove questa notte a seguito di un violento incidente tra automobili hanno perso la vita due ragazzi, entrambi morti a causa delle lesioni riportate nello schianto. In una delle due vetture presente anche una giovane donna, rimasta gravemente ferita.

Incidente ad Alife: morti due ragazzi, ferita una giovane donna

Si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra le due auto coinvolte che viaggiavano sulla SP 331. Il dramma si è consumato nei pressi del distributore di benzina e pare che non siano stati danneggiati altri veicoli. Sono ancora in corso di accertamento le cause dello schianto, avvenuto poco dopo le 1:00.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese. I soccorritori hanno raggiunto tempestivamente le autovetture adagiate ai bordi della carreggiata per liberare i tre ragazzi, incastrati tra le lamiere.

Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio dei divaricatori e cesoie in dotazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare le tre persone bloccate tra i resti delle auto, consegnandole alle cure dei sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente.

I due conducenti sono stati dichiarati deceduti mentre la ragazza che si trovava con uno di loro è stata ricoverata presso il vicino ospedale, in prognosi riservata. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti per il successivo recupero e sgombero della sede stradale.

Sono Marcello Mastrangelo e Roberto Reveglia le due vittime del tragico schianto che ha sconvolto l’intera cittadinanza. Amici e conoscenti hanno voluto ricordare i due giovani attraverso i social, postando dediche e messaggi di cordoglio.

“Non ci credo ancora. Mi aggiornavi di continuo sulle condizioni meteo di Salerno perché sapevi quanto mi mancava starci lontana. Sempre presente con gli auguri al mio compleanno, a Natale, a Capodanno. Il messaggio non mancava mai, anche ieri stesso. Abbiamo quel famoso aperitivo in sospeso, fai buon viaggio” – è uno dei post di addio per Marcello.

“Non doveva andare così, la vita prende sempre le grandi persone come sei stato sempre tu, un caro amico. Addio Robè, mancherai a tutti” – scrive un amico di Roberto.