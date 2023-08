Il prossimo 28 agosto nella chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini, sarà inaugurato il progetto “ABF Voice of Italy – Napoli“, sostenuto dalla Fondazione Bocelli, da anni al fianco dei ragazzi in difficoltà. Assieme alla moglie ed alla figlia Virginia, che ‘ama molto la città partenopea soprattutto dopo aver visto la serie Mare Fuori’, il cantante ha presentato nel cuore del Rione Sanità la sua idea di solidarietà.

Andrea Bocelli inaugura al Rione Sanità il progetto “ABF Voice of Italy – Napoli”

“Un invito ad essere buoni, perché essere buoni vuol dire essere forti”, così si è rivolto ai bambini che comporranno il coro composto da 50 voci bianche il tenore, che poi ha aggiunto: “Visto che ci troviamo in una chiesa, rubo le parole a chi ha il diritto di parlare, Gesù. Ogni volta che faceva un miracolo congedava il miracolato dicendogli ‘sii buono’. Cosa vuol dire essere buoni? Vuol dire essere forti. Faccio un esempio. Pensate ad un giocattolo, per distruggerlo ci vuole poco, basta prendere un martello. Quanto ci vuole per ricostruirlo? Tanta forza, abilità, intelligenza. Vedete come essere buoni è molto più difficile che essere cattivi? Da questa chiesa vi invito a perseguire la bontà che è il modo migliore per dimostrare a noi stessi e al mondo di essere forti”. Infine un riferimento ad un grande della musica napoletana: “Voi avete una grande responsabilità, portare avanti l’immensa tradizione musicale che questa città ha espresso. Enrico Caruso è stato uno dei cantanti più grandi di sempre”. Il progetto musicale prevede non solo una parte vocale, ma è inserito in un contesto educativo esteso anche e soprattutto all’ambito sociale e alla formazione degli adulti di domani. Il coro sarà composto da ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni.