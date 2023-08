Addio Gaetano, morto in ospedale dopo lo schianto in scooter: aveva 25 anni

Non ce l’ha fatta Gaetano Ferrara, il ragazzo di Casoria rimasto coinvolto in un incidente in via Principe di Piemonte lo scorso 14 agosto: il 25enne è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli, a una settimana dallo schianto.

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, Gaetano si trovava in sella al proprio scooter quando si sarebbe schiantato contro un’auto guidata da un 34enne, in compagnia di un’altra persona. A seguito dell’impatto, il ragazzo finì incastrato sotto l’automobile rendendo necessario l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco e il trasferimento presso il nosocomio.

Proprio qui il cuore di Gaetano ha smesso di battere, gettando nello sconforto l’intera cittadinanza. Ad annunciare la sua morte attraverso i social è stato il sindaco di Casoria, Raffaele Bene: “In queste ore di grande tristezza per la nostra comunità, voglio esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia di Gaetano Ferrara, il ragazzo di 25 anni morto per le conseguenze del tragico incidente avvenuto in via Principe Piemonte la scorsa settimana”.

“Sono vicino con il cuore ai familiari e agli amici di Gaetano, alla famiglia del presidente del Consiglio Comunale Andrea Capano e a tutti coloro che conservano nel cuore il suo magnifico sorriso“ – ha concluso il primo cittadino.

In tanti hanno affidato ai social messaggi di dolore e cordoglio per la perdita del giovane. In uno di questi si legge: “Questa notizia mi ha spezzato il cuore, non si può accettare, non riesco a pensare. L’ultima volta che abbiamo lavorato insieme mi dicevi sempre di insegnarti a fare i preparati. Come può essere così la vita di un ragazzo di 23 anni? Non si può accettare, non ci riesco ad accettare questa cosa. Sarai sempre nel mio cuore”.

“Riposa in pace piccolo angelo. Non ho parole per ciò che ti è accaduto ma posso dirti che chiunque abbia avuto modo di conoscerti nella propria vita non può fare altro che ricordarti con quel sorriso e simpatia che emanavi. Aiuta i tuoi cari ad affrontare questa atrocità. Buon viaggio” – è un altro messaggio d’addio diffuso sui social.