Turista di 2 anni non respira più, soccorso dai napoletani: salvato da un medico e polizia

Un vero e proprio miracolo quello accaduto in via Toledo a Napoli dove un bambino, un turista di origini siciliane di soli 2 anni, si è sentito male improvvisamente, colto da un arresto respiratorio e conseguente perdita di conoscenza: grazie a un medico che stava passeggiando di lì e agli agenti della Polizia, il piccolo è stato salvato.

Napoli, turista di 2 anni si sente male: il bambino è stato salvato

Stando a quanto si apprende, il piccolo, giunto a Napoli per trascorrere le vacanze con la sua famiglia, si sarebbe sentito male nel bel mezzo della celebre via dello shopping partenopeo. In preda ad un arresto respiratorio e perdita di conoscenza, è stato prontamente soccorso da un medico che si trovava di transito in zona.

Nel frattempo i cittadini che hanno assistito alla scena hanno allertato i soccorsi e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto G.I.T. motociclisti. Il medico ha riferito loro di aver praticato le prime manovre salvavita ma le condizioni del bambino risultavano gravi: era, infatti, in serio pericolo di vita.

Così gli agenti, visto che la ambulanza chiamata non era ancora arrivata, hanno caricato a bordo il bambino e il medico ed hanno eseguito un trasporto d’emergenza, raggiungendo in tempi rapidissimi il pronto soccorso dell’ospedale Santobono Pausilipon.

Durante la corsa al nosocomio, il medico che per primo ha assistito il bambino, ha continuato a praticare le opportune manovre salvavita. Il piccolo è poi stato affidato alle cure dei medici dell’ospedale che poco dopo sono riusciti a rianimarlo in uno stato cosciente.

Una storia a lieto fine resa possibile dall’intervento dei tanti napoletani accorsi in aiuto del piccolo turista e della sua famiglia. Attualmente è ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso. I medici hanno riferito che sicuramente la tempestività del soccorso ha salvato la vita al bambino.