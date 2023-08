L’addio di Napoli a Toto Cutugno, il dolore di Ranieri e D’Alessio: “Morte nel cuore”

Messaggi di addio e di dolore stanno riempiendo le bacheche social dei più celebri artisti in memoria di Toto Cutugno, il famoso cantautore morto a seguito di una lunga malattia all’età di 80 anni: da Napoli giungono le commoventi dediche di Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio.

Toto Cutugno morto, i messaggi di addio di Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio

Cutugno si è spento nel pomeriggio di ieri all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Lottava da tempo contro un cancro e proprio negli ultimi mesi le sue condizioni si sarebbero aggravate fino a decretarne la morte.

Nel corso della sua carriera, il suo amore per Napoli lo portò a scrivere un brano che prende proprio il nome dal capoluogo partenopeo, cantato insieme a Fausto Leali e pubblicato nel 1987 nell’album Mediterraneo. L’artista si cimentò a cantare in lingua napoletana, testimoniando l’amore che lo legava alla città partenopea

Oggi proprio quella Napoli che lui portava nel cuore lo sta inondando di affetto tra omaggi e ricordi, alcuni provenienti anche dai più grandi esponenti musicali del territorio. Primi fra tutti Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri, colleghi nonché amici del grande Toto.

“Vorrei ringraziare Toto, perché è stato il primo ad aprirmi le porte degli Stati Uniti, portandomi lì a cantare. Oltre ad essere un grande artista, Toto era una persona dolcissima. Ogni volta che mi vedeva in TV mi mandava sempre tanti messaggi meravigliosi. Ho la morte nel cuore. Riposa in pace” – si legge sui canali social di Gigi D’Alessio.

Postando una foto che li ritrae insieme anche Massimo Ranieri ricorda l’artista scomparso: “Ciao Toto, porterò sempre con me la tua gentilezza e signorilità. Grazie per la musica che ci hai lasciato. Riposa in pace”.

“Con la scomparsa di Toto Cutugno il mondo della musica perde un interprete popolare e importante. Un artista, con l’orgoglio di essere italiano, apprezzato anche all’estero, i cui successi sono stati la colonna sonora di un’epoca. Dimostrò il suo talento anche come autore. Sono vicino alla famiglia e alle persone a lui più care in questo momento doloroso” – è il tweet del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.