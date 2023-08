Sorpresa in Campania, ritrovato in spiaggia uno Squalo Vacca: lungo oltre 2 metri

Questa mattina in Campania, su una spiaggia di Sapri (in provincia di Salerno) è stato ritrovato uno squalo vacca, conosciuto anche con il nome di Hexanchus. Purtroppo il cetaceo è giunto sulla riva già privo di vita, tra lo stupore dei passanti che si sono avvicinati per ammirarlo. Diversi scatti sono stati diffusi sulla pagina social Sapri una baia da conoscere e dintorni.

Sorpresa in Campania: sulla spiaggia di Sapri spunta lo squalo vacca

In un’estate caratterizzata da non pochi avvistamenti di squali in Italia, stavolta un’incredibile scoperta ha incuriosito i bagnanti di una spiaggia di Sapri che si sono ritrovati davanti un grosso squalo vacca. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia municipale, gli uomini della capitaneria di porto, i veterinari dell’Asl Salerno e il sindaco di Sapri Antonio Gentile.

“E’ un esemplare di squalo vacca molto giovane della lunghezza di circa due metri e 20, probabilmente preso a strascico e poi spiaggiato. Ci siamo attivati subito e la carcassa è già stata rimossa dalla spiaggia e trasferita in un altro luogo per poi procedere al ritiro definitivo da parte delle competenti autorità” – ha spiegato il primo cittadino rivolgendosi all’Ansa.

Le foto del cetaceo hanno già fatto il giro del web. Diverse sono quelle pubblicate dalla pagina Sapri una baia da conoscere e dintorni: “Mattina movimentata sulla spiaggia di Sapri per uno squalo verdesca, spiaggiato morto. Qualche perplessità tra alcuni bagnanti, ma in tanti hanno continuato tranquillamente a fare il bagno”.

“C’è da dire che lo squalo spiaggiato questa mattina a Capri è una verdesca: un pesce comune al largo dei nostri mari ma che non ha mai dato problemi di aggressione verso l’uomo”.

Che cos’è lo squalo vacca Hexanchus

Lo squalo capopiatto, noto anche come sei branchie o squalo vacca, appartiene al genere Hexanchus ed è il più grande squalo della famiglia Hexanchidae, in quanto può raggiungere i 5,4 metri. La specie vive soprattutto negli oceani ma questi tipi di squali si trovano in tutto il globo in acque tropicali e temperate.