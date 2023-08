Incidente in Albania, morti 2 ragazzi napoletani durante la vacanza: avevano 33 e 23 anni

Tragedia in Albania dove due ragazzi napoletani, residenti a Pozzuoli giunti a Saranda per trascorrere le loro vacanze, sono morti a seguito di un incidente in moto: si tratta di Vincenzo Tizzano, 33 anni, e Domenico Gritto, 23 anni. A renderlo noto è il sito locale Shquiptarja.

Incidente in Albania, morti due ragazzi di Pozzuoli: erano in vacanza a Saranda

Lo schianto sarebbe avvenuto alle prime ore del mattino di oggi, 24 agosto, sull’asse Saranda-Ksamil, nella località di Hidrovor. Stando alle prime ricostruzioni, Vincenzo e Domenico erano a bordo di una motocicletta che si sarebbe scontrata contro un’auto guidata da un 17enne.

Secondo le indiscrezioni riportate da fonti locali non è escluso che sia stata la vettura a tagliare la strada al motoveicolo con una manovra improvvisa. Al momento, tuttavia, le indagini sono aperte e nulla è stato ancora confermato.

Per i due ragazzi di Monterusciello, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: nonostante la corsa al vicino ospedale entrambi hanno perso la vita. Quella vacanza tanto attesa si è rivelata una tragedia per le vittime, le loro famiglie e l’intera cittadinanza puteolana.

Tra i messaggi di cordoglio e dolore diffusi sui social si legge: “Senza parole, non si può morire così. Due famiglie distrutte, sono scioccata. Enzo spero che ora sei felice come lo eri qui, ora sei con i tuoi genitori. Domenico, un ragazzo così giovane e splendente, dai forza a tua mamma e alle tue sorelle per il loro dolore. Riposino in pace. Eterno riposo dona loro Signore”.

“Che tragedia zio Enzo, rimarrai per sempre nel mio cuore. Che hai combinato, non ci posso credere. Riposate in pace” – è il post d’addio di un altro utente.