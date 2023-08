In arrivo un SMS di allerta sui cellulari dei cittadini campani: perché e cosa significa

Dal 12 settembre riprenderanno i test di IT-alert e in quella data tutti i cittadini della Campania riceveranno un messaggio SMS sul proprio cellulare: si tratta semplicemente di un modo per far conoscere il sistema nazionale di allarme pubblico e verificarne il funzionamento che non indica assolutamente alcuna situazione di pericolo.

SMS IT-alert ai cittadini della Campania: cosa significa

IT-alert è il nuovo sistema di allarme pubblico con il compito di informare i cittadini, in tempo reale, su eventuali emergenze registrate nella propria Regione di residenza. Il tutto in maniera gratuita ed automatica, senza il bisogno di effettuare alcuna registrazione.

Non si tratta di un’App ma di un sistema di avvisi di emergenza che usa la tecnologia cell-broadcast inviando messaggi a tutti i cellulari presenti in una certa zona interessata da un potenziale pericolo, quali gravi emergenze o catastrofi in corso, come terremoti o altre calamità naturali.

Nasce da una direttiva europea, il Codice della Comunicazione Digitale che l’Itali,a come altri stati membri, sta recependo. Prima di diventare completamente operativo, tuttavia, è necessario svolgere delle prove per testare il corretto funzionamento del sistema.

E’ per questo che hanno preso il via i cosiddetti test in tutta Italia: giornate dedicate, e comunicate con anticipo, in cui viene inviato un messaggio di prova ai residenti di una determinata Regione. Un SMS che non deve destare alcun allarmismo in quanto inviato semplicemente per valutare l’efficacia del sistema a livello tecnico.

Il prossimo test si svolgerà il 12 settembre in Campania, Marche e Friuli Venezia Giulia. Il 14 settembre sarà la volta di Piemonte, Puglia e Umbria mentre il 19 di Molise, Lombardia e Basilicata. Il 21 settembre l’SMS di prova sarà recapitato ai cittadini di Lazio, Veneto e Valle D’Aosta, il 26 settembre per i residenti in Liguria, Abruzzo e Trentino Alto Adige provincia di Trento. Per la provincia di Bolzano il test si terrà il 13 ottobre.