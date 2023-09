La Campania trionfa in TV, da Napoli al Cilento: boom di ascolti per le nostre meraviglie

La Campania trionfa nella classifica degli ascolti RAI: con oltre 13 milioni di spettatori raggiunti da inizio anno, le trasmissioni che hanno dato risalto alle bellezze del nostro territorio, da Napoli al Cilento, hanno letteralmente incantato tutti.

Campania trionfa in RAI, da Napoli al Cilento: è boom di ascolti in TV

A partire da gennaio, stando ai dati Auditel, oltre 13 milioni di telespettatori hanno già avuto modo di conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio culturale campano grazie a una collaborazione tra la Radiotelevisione italiana, Regione Campania e Scabec, la Società Campana Beni Culturali che da circa 20 anni promuove e valorizza le bellezze locali.

Già dai primi giorni dell’anno, intere puntate dei principali format Rai sono state dedicate ad alcuni degli scenari più belli e suggestivi della Campania. Tra i primi itinerari mandati in onda c’è quello di Linea Verde Life di gennaio, un viaggio alla scoperta di Salerno e del Parco del Cilento passando per alcuni caratteristici borghi sospesi tra cielo e mare come la Baia di Trentova, San Marco di Castellabate e Trentinara.

I reporter de Il Provinciale, invece, hanno fatto tappa a Benevento durante una puntata speciale dell’Epifania, passando dalla cima del monte Taburno fino all’eremo di San Michele, alla scoperta della leggenda delle Janare, le antiche streghe del Beneventano.

Linea Verde ad aprile ha poi dedicato una puntata all’isola di Ischia, perla del Golfo di Napoli, seguita da uno speciale de Il Provinciale incentrato sull’Irpinia, l’Abbazia di Montevergine e il culto della Madonna Nera, detta anche Mamma Schiavona.

Anche le celebrazioni del terzo scudetto del Calcio Napoli sono state raccontate dalle telecamere di Linea Verde Life che hanno posto l’accento su una Napoli inedita e spettacolare: lo spazio senza tempo del Complesso dei Girolamini, l’arte contemporanea custodita nelle sale del Museo Madre, l’atmosfera mistica del Museo del Tesoro di San Gennaro, la veduta mozzafiato del Castel Sant’Elmo, la magia subacquea di Baia Sommersa e tutta l’arte custodita all’interno del Museo di Capodimonte.

Linea Blu, in piena estate, ha fatto poi tappa nel Cilento mostrando paesaggi inattesi, spiagge esclusive e spettacolari luoghi di cultura tra Capo Palinuro, Sapri, Marina di Camerota, il Parco Archeologico di Paestum e Velia e l’affascinante mostra Per terra e per mare del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano.

Non solo luoghi incantevoli: in mezzo a tanta bellezza è stato lanciato il progetto Teatri Aperti, un ciclo di grandi commedie in lingua napoletana che hanno animato la programmazione estiva della RAI. Non mi dire te l’ho detto (Paolo Caiazzo), Colpo di scena (Carlo Buccirosso) e Miseria e Nobiltà (Lello Arena) i tre titoli trasmessi.