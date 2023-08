Napoli regina in TV, su Rai 2 la commedia Miseria e Nobiltà: quando andrà in onda

Domani, giovedì 17 agosto, in seconda serata su Rai 2 andrà in onda la celebre commedia di Eduardo Scarpetta Miseria e Nobiltà con protagonista Lello Arena. Si tratta dell’ultimo appuntamento del ciclo Teatri Aperti, la rassegna televisiva dedicata alle grandi commedie in lingua napoletana promossa da Radiotelevisione italiana, Regione Campania e Scabec, la Società Campana Beni Culturali che da oltre circa 20 anni promuove e valorizza il patrimonio culturale della Campania.

Su Rai 2 la commedia Miseria e Nobiltà con Lello Arena

Le emozioni e l’ironia del grande teatro partenopeo continuano a conquistare il grande pubblico offrendo a Napoli un posto d’eccezione nel palinsesto televisivo della Rai. Dopo la messa in onda di Non mi dire te l’ho detto con Paolo Caiazzo e Colpo di scena con Carlo Buccirosso, domani, 17 agosto, sarà la volta di Miseria e Nobiltà, il capolavoro napoletano che sarà interpretato da Lello Arena.

Il programma è stato realizzato in collaborazione con Regione Campania attraverso Scabec Spa con fondi POC 2014-2020. La famosa commedia di Eduardo Scarpetta potrà essere rivista anche in replica sulla piattaforma Rai Play.

Miseria e Nobiltà: la trama

Sono tempi duri per lo scrivano Felice e il fotografo ambulante Pasquale: non c’è lavoro, non ci sono soldi, le loro famiglie sono costrette ad arrangiarsi alla meglio coabitando nello stesso appartamento, i pranzi saltati sono più numerosi di quelli consumati. Ecco perché, quando si presenta l’occasione di una piccola truffa, le due famiglie si rendono subito disponibili.

Il marchesino Eugenio, infatti, vuole impalmare la bella Gemma, ma per riuscire nel suo intento deve far credere ai parenti di lei, borghesi arricchiti, che la sua famiglia nobile e di reddito facoltoso acconsente all’unione. Opportunamente agghindate, le famiglie di Felice e di Pasquale devono simulare di essere gli altolocati parenti del futuro sposo: si tradiranno a causa della fame atavica che li caratterizza. L’impresa comunque va a buon fine per il sopraggiungere del vero padre di Eugenio, che infine dà il suo consenso. Il matrimonio ha luogo e le famiglie di Felice e Pasquale potranno sfamarsi a sazietà.

Nel ruolo di Felice c’è Lello Arena. Con lui recitano Andrea de Goyzueta (Pasquale), Raffaele Ausiello (Eugenio il figlio del Marchese Favetti e Biase voce fuori campo), Fabio Rossi (Marchese Ottavio Favetti), Luciano Giugliano (Gaetano), Marika De Chiara (Gemma, sua figlia), Sara Esposito (Luigino, figlio di Gaetano).