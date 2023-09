Lindstrom: “Mi voleva il Liverpool ma ho scelto Napoli. È tra i migliori club al mondo”

Su Jesper Lindstrom c’era anche il Liverpool, ma lui ha preferito il Calcio Napoli. Il centrocampista danese ha parlato dal ritiro della nazionale, rispondendo alle domande di Tipsbladet, uno dei principali quotidiani sportivi locali.

Jesper Lindstrom: “Mi voleva il Liverpool ma ho scelto il Napoli”

Il trasferimento a Napoli è ovviamente il perno intorno al quale ruota l’interesse nei confronti di Lindstrom, considerato il miglior talento calcistico della Danimarca. Nel paese si è molto parlato del suo trasferimento sotto il Vesuvio e la cifra pagata dalla società di Aurelio De Laurentiis per il cartellino viene considerata mostruosa: lì non sono abituati a certe cifre, considerevoli comunque anche alle nostre latitudini e specialmente per un ragazzo molto giovane.

Riguardo alla possibilità di andare in Inghilterra, Jesper Lindstrom ha affermato: “C’era anche il Liverpool su di me, ma quanti minuti avrei avuto a disposizione per giocare? Sarebbe stato intelligente andare al Liverpool? Tifo Liverpool, quindi sarebbe stata un’avventura follemente interessante, ma se non gioco tanto vale sedermi e guardarli in TV. Ho un’età in cui devo giocare con continuità a calcio. Ecco perché penso che venire a Napoli sia stata una buona scelta. È uno dei migliori club al mondo e mi hanno detto che giocherò e avrò molte chances”.

Lindstrom sui tifosi napoletani: “Non è possibile girare per strada”

Nonostante sia arrivato da qualche giorno soltanto, già conosce l’aria che si respira in città e quanto i tifosi siano calorosi. Troppo, per chi proviene dalla Scandinavia: “Non è possibile girare per strada, ed è così anche per la maggior parte dei giocatori che vive fuori città. Non puoi andare a fare una passeggiata, devi coprirti altrimenti ti chiedono le foto. Già sapevo che sarebbe stato così, soprattutto perché a Napoli c’è una sola squadra. Qui sono cresciuti con il Napoli, quindi è tutto esagerato, ma probabilmente bisogna abituarsi”.