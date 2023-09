Tragico incidente a San Giorgio, Marilisa non ce l’ha fatta: è morta a 52 anni

A seguito del tragico incidente che si è verificato nella giornata di ieri a San Giorgio a Cremano ha perso la vita Marilisa Carrano, insegnante e giornalista, originaria di Sant’Agnello, morta all’età di 52 anni.

Incidente a San Giorgio a Cremano: morta Marilisa Carrano

“Il presidente Bruno Fabozzi e l’intero Comitato Regionale Fidal Campania sotto choc per l’improvvisa e tragica scomparsa della 52enne Marilisa Carrano, docente e giornalista soprattutto sportiva che svolgeva con amore e dedizione il suo lavoro. Alla famiglia di Marilisa le nostre più sentite condoglianze” – è la nota diffusa dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La dinamica del sinistro non è stata ancora chiarita: pare che la donna si sia scontrata con una moto, perdendo la vita sul colpo. Seguiranno le indagini per ricostruire la vicenda e determinare gli eventuali responsabili del terribile schianto.

Marilisa era una professionista molto conosciuta nel Napoletano. Oltre a svolgere il suo ruolo di insegnante lavorava anche come giornalista. In particolare era alla conduzione di una trasmissione sportiva, Runners e non solo, in onda su Capri Sport.

Subito dopo la sua scomparsa, i social sono stati invasi di messaggi di dolore e cordoglio per l’improvvisa e dolorosa perdita. La Nocera Runners Folgore ha postato una foto della donna accompagnata da un messaggio d’addio: “Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti senza fiato, decisamente peggio del fiatone che si ha dopo una lunga corsa.

“Buon viaggio Marilisa Carrano, che la terra ti sia lieve. La Nocera Runners Folgore tutta, si stringe intorno ai familiari e agli atleti della Atl. Scafati in questo triste giorno che ci ha portato via Marilisa dalla vita terrena. Riposa in pace”.

“Una terribile notizia ha scosso il movimento podistico campano. Marilisa Carrano non è più tra noi. Il presidente Agostino D’Alterio, il direttivo e tutti gli atleti dell’ASD Run L.A.B si uniscono al dolore della famiglia e formulano le più sentite e sincere condoglianze. Ciao Marilisa, non dimenticheremo il tuo spirito gioviale e la tua grande simpatia” – si legge sulla pagina del Run Lab.