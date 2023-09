A 14 anni arriva a Napoli da Venezia per fotografare i treni della Circum: “Posti magici”

Ha 14 anni e si chiama Ludovico il ragazzo giunto a Napoli da Venezia per scattare foto ai treni della Circumvesuviana, in transito nella stazione EAV di Castellammare di Stabia, città d’origine della sua mamma. Ha trascorso la giornata del suo compleanno tra convogli e pendolari, richiamando l’attenzione anche del presidente EAV, Umberto de Gregorio, che ha voluto invitarlo per la presentazione dei nuovi treni che si terrà il 3 ottobre a Milano.

Da Napoli a Venezia per fare foto ai treni della Circumvesuviana

Ludovico, nato da papà veneto e mamma napoletana, ha da sempre una grande passione per i treni e le stazioni. Quest’anno, giunto a Castellammare per ricongiungersi ai suoi familiari, ha espresso un solo desiderio per il suo compleanno: quello di dare sfogo alla sua più grande passione dirigendosi verso la stazione cittadina per fotografare il via vai dei treni in arrivo e in partenza.

“Che siano dell’Alta Velocità o di un Regionale poco importa. Per me stare lì e immortalare quegli istanti è qualcosa di indescrivibile, qualcosa che mi fa battere il cuore. Mi affascina tutto, ogni aspetto del mondo ferroviario. Trovo ad esempio che tutte le stazioni siano dei posti magici: lì si incrociano tante vite, tante esperienze” – ha raccontato Ludovico a Il Corriere del Mezzogiorno.

“Spesso entro in confidenza con il personale ferroviario che rimane stupito dalla mia passione e, dopo un po’, anche della cultura che mi sono fatto in materia. L’altro giorno alla stazione di Castellammare mi hanno permesso di annunciare dall’altoparlante un treno in arrivo“.

Una storia che non poteva non sorprendere il presidente dell’EAV, Umberto de Gregorio, che ha voluto rendere partecipe il 14enne delle novità del panorama ferroviario, invitandolo alla presentazione dei nuovi treni, dopo aver ricevuto una sua e-mail con una serie di proposte da lui avanzate per migliorare la tratta.

“Ludovico è proprio in gamba e noi dobbiamo ascoltare di più i ragazzi come lui, dando spazio alla loro creatività e alla loro positività” – ha scritto de Gregorio sui suoi canali social, commentando l’episodio.