L’estate non è finita, torna il caldo africano: giornate bollenti come in pieno agosto

Dopo l’arrivo del vortice ciclonico, che ha causato temporali e venti forti a Napoli e in Campania, torna il caldo africano: stando alle previsioni meteo l’imminente weekend sarà segnato da picchi bollenti, quasi come quelli raggiunti a luglio e agosto con l’anticiclone Caronte.

Meteo Napoli e Campania: torna il caldo africano

Con l’uscita di scena dell’Uragano Mediterraneo (o Medicane), è atteso un altro fenomeno estremo ma stavolta al contrario. Le giornate di sabato e domenica saranno, infatti, caratterizzate da un clima praticamente anomalo, con valori ben oltre la media del periodo.

In tutta Italia, da Nord a Sud, esploderà un caldo record con temperature anche oltre i 36 gradi in alcune zone del Paese, come la Sardegna e alcuni tratti interni del Centro. Il sole prenderà il sopravvento ovunque, regalando un fine settimana tipicamente estivo, fatta eccezione per qualche nuvolosità attesa in alcune aree del Meridione.

“Sembrerà di essere in piena estate, come quando avviene con l’anticiclone africano Caronte. Da domenica le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell’Italia vivrà una nuova settimana rovente, soprattutto se consideriamo il periodo” – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

“Avremo gli ultimi addensamenti al Sud nelle prossime ore con qualche rovescio tra Calabria e Sicilia. L’uragano mediterraneo, come da previsioni, naviga ancora minaccioso sullo Ionio meridionale ma punta deciso verso la Libia allontanandosi dall’Italia. Nel weekend l’alta pressione prenderà di nuovo possesso anche del Sud portando un deciso miglioramento, salvo residui timidi addensamenti e qualche refolo di vento in Sicilia. Da domenica avremo tutto sole, estate e caldo, e ci sembrerà di non aver mai disfatto le valigie delle vacanze”.

Un quadro climatico che non sembrerebbe essere soltanto temporaneo: il caldo dovrebbe durare almeno fino alla terza decade di settembre. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.