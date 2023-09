Suv in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli: il video diventa virale sul web

Sta facendo il giro del web il video di un suv che percorre la tangenziale di Napoli in retromarcia, a velocità sostenuta. A diffondere il filmato attraverso i social, denunciando l’episodio, è il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Suv in retromarcia sulla tangenziale di Napoli: il video

Il filmato mostra l’auto che percorre a tutta velocità un tratto della Tangenziale in retromarcia. Un video registrato da una coppia che transitava di lì, a bordo di una moto, e che ha indignato l’intera popolazione per la pericolosa guida che avrebbe potuto mettere in pericolo tutti gli altri.

A seguito della segnalazione pervenuta al deputato Francesco Emilio Borrelli, le immagini della folle guida sono state inviate anche alla Polizia Municipale per far luce sull’accaduto, accertarne la veridicità e soprattutto i responsabili.

“In un video postato su Tik Tok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti” – spiega Borrelli.

“Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia e alla data e ore esatto in cui il fatto sarebbe avvenuto. Si tratterebbe di un episodio gravissimo se fosse confermato, che testimonia ancora quanto ci sia da fare per fermare i pirati della strada”.

“Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droga e alcol. Contro questa deriva sosterremo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della Strada per chi attenta la vita altrui irresponsabilmente”.