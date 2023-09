Paolo del GF contro Napoli: “Ha poca cultura. Se ci vado non vedo tutte queste bellezze”

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, un concorrente è già al centro delle polemiche: si tratta di Paolo Masella, macellaio romano, che durante una conversazione con gli altri inquilini ha sminuito la storia culturale della città di Napoli, ritenendola inferiore a quella di altre località italiane.

Bufera al Grande Fratello, Paolo Masella: “Napoli ha poca storia culturale”

“Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno nelle prime cinque città perché ha poca storia culturale, nel senso di storia artistica. Ti direi Roma poi Firenze, Venezia. Se io ci vado in giro, per me personalmente, non ci vedo tutte…come ti posso spiegare? Non ci vedo il Colosseo, il Circo Massimo” – queste le parole di Masella che hanno scatenato reazioni contrarie anche da parte degli altri concorrenti.

Tra questi l’attore Massimiliano Varrese che ha subito contraddetto il giovane ricordandogli: “Guarda che Napoli è la città più culturale del mondo. Non puoi paragonare Roma, Napoli ha un background storico pazzesco“.

Ma il macellaio romano ha rincarato la dose (tra l’altro parlando di Napoli come Regione): “Messa a confronto con altre Regioni di Italia, ci stanno Regioni che a me trasmettono più cultura. Se io vado a Firenze e passo alla Galleria degli Uffizi mi passa talmente tanta storia”.

Nonostante lo splendore di Napoli sia ormai sotto gli occhi di tutti, c’è qualcuno che continua a sminuirla, rimarcando ancora una volta quel ricorrente stereotipo di inferiorità della città rispetto al resto d’Italia. Pregiudizi che lasciano il tempo che trovano perché Napoli, in realtà è sempre stata caratterizzata da una storia millenaria, da primati che hanno segnato l’intera Nazione, da meraviglie architettoniche che, ancora oggi, incantano i turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Forse Masullo non è mai stato a Napoli o almeno non l’ha visitata per bene. Non ha mai ammirato il nostro Palazzo Reale, che già dall’esterno racconta una storia di dominazioni e magnificenza, affacciato sullo splendido esemplare di arte neoclassica della Chiesa di San Francesco di Paola.

Per non parlare del Teatro San Carlo, il più antico teatro d’opera al mondo ancora attivo, location ambita dai più grandi artisti internazionali: questa estate la star degli U2, Bono Vox, ha realizzato il suo sogno di esibirsi proprio lì e in nessun altro posto d’Italia.

Dal Maschio Angioino passando per Castel dell’Ovo, non dimenticando la Galleria Umberto I o il Duomo: senza nulla togliere alle meraviglie di Roma e Firenze tanto decantate dal gieffino, anche Napoli è ricca di veri e propri gioielli, disseminati in ogni angolo della città, e di un passato che continua a renderla una delle città più importanti a livello storico e culturale.