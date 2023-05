Bono Vox in concerto a Napoli: “Qui realizzo il mio sogno. Siete i meglio vestiti d’Europa”

Bono Vox è giunto a Napoli per esibirsi, nella serata di domani, al Teatro San Carlo: è stato lui stesso a scegliere quella partenopea come unica tappa del suo tour dichiarando di aver realizzato uno dei suoi sogni più grandi, condiviso con il suo papà defunto.

Bono Vox a Napoli: “Al San Carlo realizzo il mio sogno”

In una mail inviata agli spettatori che hanno acquistato il biglietto per assistere allo spettacolo, la star degli U2 ha scritto: “Sabato sera chiuderò il tour di Songs of Surrender al Teatro San Carlo. Mi preparo a vivere un sogno, anzi una serie di sogni. Il sogno di tutti i cantanti d’opera (quale non sono io), il sogno mio e soprattutto il sogno di onorare mio padre, Brendan Robert Hewson, che era un ottimo tenore”.

“Gireremo un film su questo sogno e vorrei chiedere il tuoi aiuto per dare vita alla fantasia. Vi invito, da meglio vestiti d’Europa quali siete, a uscire con stile e vestirvi bene per la nostra serata all’opera. Abbigliamento formale se possibile. Cravatta nera, benvenute perle e diademi, abiti scuri. E’ la tua occasione per guardare il flash sul grande schermo. Se hai solo una maglietta nera va bene ma se hai un cappello a cilindro e un frac nell’armadio, considera di tirarli fuori. Sarà una grande serata”.

Nei giorni scorsi è atterrato all’aeroporto di Capodichino ed è stato immortalato con al collo la sciarpa del Calcio Napoli. Il 10 maggio ha festeggiato il suo 63esimo compleanno nella città partenopea. Si è concesso una tipica cena partenopea presso il noto ristorante Mimì alla Ferrovia, che pochi giorni prima aveva ospitato Sting, altra star mondiale.

Al cameriere che gli ha chiesto se soffrisse di particolari intolleranze o analogie, l’artista avrebbe risposto “I’m only allergic to Juventus!” che tradotto significa “Sono allergico soltanto alla Juventus”. Una frase che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi napoletani.