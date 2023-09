È andata in onda ieri su Canale 5 la prima puntata di La voce che hai dentro, la fiction con protagonista Massimo Ranieri che si è già rivelata un successo collocandosi tra i programmi più visti della serata, come confermato dai dati sugli ascolti.

La voce che hai dentro con Massimo Ranieri: boom di ascolti

La gara degli ascolti della serata di giovedì 14 settembre è stata vinta dagli Europei di Pallavolo Italia-Francia su Rai 2 con 3.012.000 spettatori pari al 16.2% di share. Subito dopo si piazza la serie TV con Massimo Ranieri, La voce che hai dentro, che ha raggiunto il 14.5% di share con 2.481.000 spettatori.

Al terzo posto c’è la replica di Ulisse, su Rai 1, con Alberto Angela, che ha intrattenuto 1.853.000 spettatori (11.7% share) seguita da Diritto e Rovescio, su Rete 4, con 890.000 spettatori (6.7% di share). Su Italia 1 Chicago Fire ha appassionato 1.853.000 spettatori (11.7%) e su Rai 3 Mia Moglie è un Fantasma ne ha raccolti 680.000 (3.7%).

Ancora una volta Napoli trionfa in TV e dopo il successo delle grandi serie tv partenopee – come Mare Fuori, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi – anche la fiction ideata dal celebre cantautore si appresta a raggiungere un enorme seguito.

La voce che hai dentro: trama, puntate, attori

La Voce che hai Dentro è una serie prodotta da Lucky Red e si compone di otto episodi che andranno in onda il giovedì in quattro prime serate. Massimo Ranieri veste i panni di Michele Ferrara, un uomo che dopo aver scontato la sua pena in carcere cerca di ricucire il suo rapporto con la moglie e i figli, battendosi per salvare l’etichetta musicale di famiglia.

Al fianco del celebre cantautore c’è Maria Pia Calzone: la donna Imma della celebre fiction Gomorra qui è la moglie di Michele Ferrara. Nel cast anche: Gianfranco Gallo, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Nando Paone e Ruben Rigillo. La serie nasce proprio da un’idea di Ranieri che ha presentato il suo progetto alla Mediaset, tornando sul set televisivo dopo quasi 20 anni.