James Franco, la star di Hollywood si trasferisce a Napoli: “Finalmente a casa”

Napoli accoglie una nuova star di Hollywood: si tratta di James Franco, celebre attore, regista, sceneggiatore e produttore, due volte vincitore del Golden Globe. Il suo, stando a quanto emerso, non è un semplice soggiorno di vacanza, al contrario pare che abbia preso casa in zona Santa Lucia per la durata delle riprese del suo prossimo film.

James Franco prende casa a Napoli: qui girerà un film

Franco sarebbe, infatti, stato scelto dal regista Claudio Giovannesi – divenuto noto al grande pubblico con La Paranza dei Bambini – come protagonista del suo nuovo film internazionale che sarà girato proprio a Napoli nelle prossime settimane.

Non trapela alcun indizio sulla trama o il cast del nuovo progetto, ciò che è certo è che James Franco ne farà parte, motivo che lo ha spinto a prendere casa proprio in zona. Dunque sarà in giro per Napoli ancora per un po’ di tempo. Già negli ultimi giorni in molti lo hanno avvistato sul lungomare e al ristorante Zi Teresa, al Borgo Marinari.

Una tappa fissa per il divo che già a inizio settembre si era recato nel noto locale assaggiando svariati piatti di mare della tradizione partenopea. A renderlo noto gli stessi gestori del ristorante che, in un post diffuso sui social, avevano sottolineato: “Abbiamo avuto la gioia di ricevere James Franco, un grande attore di Hollywood che è venuto a gustare la nostra cucina di mare”.

Pochi giorni fa l’attore è ritornato da Zi Teresa dove è stato nuovamente accerchiato con affetto dallo staff. Ad accoglierlo la chef Carmela che ha raccontato: “James Franco appena arrivato da Los Angeles, sedendosi a uno dei nostri tavoli, mi ha detto ‘Carmela, sono finalmente a casa’ e mi ha abbracciata con grande affetto. Io gli ho risposto ‘te voglio bene guagliò’ e me lo sono abbracciato forte forte. Non parliamo la stessa lingua ma i nostri occhi erano lucidi, i buoni sentimenti parlano in tutte le lingue del mondo“.