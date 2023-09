A Napoli si gira un nuovo film e si cerca il protagonista, casting aperti: come partecipare

Partono i casting per il nuovo film del regista Giuseppe Marco Albano che ha deciso di ambientare parte del suo prossimo lungometraggio a Napoli, città dove la Mediterranea Cinematografica, a metà ottobre, organizzerà le selezioni per individuare il prescelto che andrà ad interpretare il ruolo di protagonista.

Nuovo film di Giuseppe Marco Albano a Napoli, via ai casting

Una nuova storia da raccontare che porta la firma di Giuseppe Marco Albano, il regista lucano già vincitore di un David di Donatello (nel 2015 con Thriller) e di un Nastro d’Argento (nel 2011 con Stand by Me). Anche stavolta, dopo l’ottima accoglienza di pubblico e critica riservata all’ultimo documentario, Noi ce la siamo cavata con Adriano Pantaleo, Albano torna a Napoli per girare alcune scene salienti del suo prossimo lungometraggio.

Proprio nella città partenopea, nel mese di ottobre, la Mediterranea Cinematografica organizzerà i casting per selezionare il candidato che sarà scelto come attore protagonista. Fino al 7 ottobre è possibile presentare la propria candidatura inviando una mail all’indirizzo meleagrisfilmcasting@gmail.com indicando:

Biografia ufficiale o una breve presentazione dell’artista (completa di dati anagrafici e recapiti);

Link a uno o più profili social (se esistenti);

Un brano proprio o una cover (mp3, link video e/o audio).

Questi i requisiti da soddisfare per candidarsi: essere attori o cantanti campani, di sesso maschile, di età compresa tra i 13 e i 16 anni; possedere una spiccata attitudine musicale che riguardi soprattutto il genere hip-hop e sufficienti capacità attoriali.

LEGGI ANCHE

Nel Napoletano si gira Nudes: la seconda stagione della serie con Nicolas Maupas

I candidati ritenuti idonei riceveranno una comunicazione ufficiale da parte della produzione con tutti i dettagli relativi ai casting. La partecipazione è a titolo gratuito e non vincolante. Il film Quello che resta è prodotto in associazione tra Mediterraneo Cinematografica e Meleagris Film, supportato dalla Campania Film Commission. I casting sono organizzati da Mediterraneo Cinematografica in collaborazione con Kido Music.