Il 21 settembre presso la Fonderia Righetti di San Giorgio a Cremano si terranno i casting per comparse per la seconda stagione della serie Nudes, in onda su Rai Play, che sarà girata proprio nel territorio sangiorgese.

Nudes è una serie diretta da Laura Luchetti e prodotta da Bim Produzione, in collaborazione con Rai Fiction, che racconta il passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta, mostrando quanto sia pericoloso oltrepassare il confine nel modo sbagliato, affrontando il tema del revenge porn.

Tra i protagonisti della fiction c’è Nicolas Maupas, il celebre Filippo ‘o chiattillo di Mare Fuori. A lui si accompagnano Fotinì Peluso, che ha recitato nel film Il Colibrì, e Anna Agio. Dopo una prima stagione terminata con successo, gli attori torneranno sul set per girare i nuovi episodi e la location scelta per le riprese è proprio la città di San Giorgio a Cremano.

“Cari concittadini, la nostra città è stata scelta dalla nota casa produttrice BIM per girare la seconda stagione della serie Nudes in onda su Rai Play. La produzione è già operativa sul nostro territorio e inizierà a girare ad ottobre tra le nostre meravigliose villa Bruno e Villa Vannucchi e le strade cittadine“ – ha annunciato il sindaco Giorgio Zinno.

“Con il vicesindaco Pietro De Martino, abbiamo accolto con grande piacere la richiesta da parte di una produzione televisiva di tale importanza di fare di San Giorgio a Cremano la location principale per questa nota serie antologica e in virtù di questa collaborazione, d’accordo con la Bim, le comparse della serie saranno i nostri concittadini“.

Per questo, giovedì 21 settembre dalle ore 9:30 all 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 si terranno i casting per le comparse. Il team esaminerà i candidati e sceglierà chi farà parte dei nuovi figuranti della serie. Le selezioni sono aperte a tutti, dai 18 anni in su.