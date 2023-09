Napoli e il Vesuviano in TV con Angela: le nostre meraviglie nella puntata di Ulisse

Ulisse, il programma di divulgazione storica e artistica condotto da Alberto Angela, fa tappa ancora una volta a Napoli: la puntata di questa sera, 28 settembre, che sarà trasmessa alle ore 21:25 su Rai 1, sarà dedicata alla storia di Nerone, l’imperatore romano particolarmente legato alla città partenopea e al territorio vesuviano.

Ulisse con Alberto Angela: puntata su Nerone tra Roma e Napoli

Nella nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, Alberto Angela analizzerà la vita di Nerone, uno dei più affascinanti e discussi imperatori di Roma. Una figura fuori dagli schemi, uno dei personaggi più trasgressivi della storia, megalomane e sanguinario al punto da uccidere la madre e incendiare Roma per poter dare libero sfogo ai suoi progetti urbanistici.

Un viaggio che avrà inizio proprio dalla capitale – ridotta dal sovrano un vero e proprio cumulo di macerie nel 64 d.C, – per poi proseguire altrove, andando a ricostruire, sotto la guida di Angela, le tappe del più grande incendio dell’antichità, smentendo molti dei falsi miti circolati ed evidenziando il reale ruolo avuto da Nerone in questo episodio cruciale, non solo per la storia di Roma ma per tutto il mondo occidentale.

Il conduttore si recherà nei luoghi che hanno segnato la storia di questo bizzarro imperatore, dal Circo Massimo al Foro, passando per la villa imperiale di Anzio e la Basilica di Santa Maria del Popolo. Un percorso che non si fermerà, soltanto, nel territorio laziale ma si spingerà anche più a Sud, fino a raggiungere Napoli.

Alla città partenopea e ai territori del vesuviano sarà, infatti, dedicato ampio spazio in virtù dell’amore che Nerone ha sempre nutrito per la nostra Regione. Nel corso della puntata, Angela si dirigerà verso Oplontis, nella villa di Poppea, la più celebre moglie di Nerone, per poi spostarsi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN, che conserva tanti reperti legati alla storia di questo imperatore. Sosta anche all’antico teatro romano di Neapolis dove si racconta che Nerone si esibì in pubblico per la prima volta.