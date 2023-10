Antico Vinaio a Napoli, svelata la location: “Entriamo a testa bassa, onorati di essere qui”

Svelata la location dell’Antico Vinaio, il celebre locale specializzato nella preparazione delle tipiche schiacciate fiorentine che il sabato 21 ottobre aprirà il suo primo store a Napoli, precisamente in Corso Umberto I. Ad annunciarlo è stato il titolare, Tommaso Mazzanti, attraverso i social.

Schiacciate a Napoli, quando e dove aprirà All’Antico Vinaio

“Napoli alla fine è realtà, ce l’abbiamo fatta. Sabato 21 ottobre All’Antico Vinaio aprirà qui a Napoli. Dove? In Corso Umberto I. Sono veramente felice, orgoglioso ma soprattutto onorato di essere in una delle città più importanti e belle d’Italia. Napoli, jamme ja’. Alla fine la schiacciata con la sbriciolona è realtà. Guarda che spettacolo. Vi aspetto” – ha detto Mazzanti in un video girato direttamente dal lungomare partenopeo.

“Sarà l’apertura più attesa dell’Antico Vinaio. Napoli rappresenta un ulteriore passo di questa meravigliosa favola italiana. Stiamo arrivando vicino alla soglia dei 30 negozi, ma posso probabilmente affermare che un’attesa come questa non l’avevo mai vissuta” – ha continuato.

“Sento una responsabilità enorme e soprattutto devo ringraziare di cuore tutta l’anima della città di Napoli per l’affetto, il calore, la passione e l’amore che mi state dimostrando in queste ore. Ne sono veramente onorato e penso che sia una sensazione magnifica. Spero di rendervi felici nel mio piccolo, cercherò e cercheremo di fare del nostro meglio. Entriamo in punta di piedi e a testa bassa, con tutto il rispetto che si deve ad una delle città più importanti del panorama del food italiano. Grazie di cuore Napoli” – ha concluso.

All’Antico Vinaio è il nome del celebre locale specializzato nella preparazione e vendita delle tipiche schiacciate fiorentine. E’ tra i locali più recensiti al mondo, trend dello street food internazionale, con sedi in diverse località d’Italia ma è presente anche a New York, Los Angeles e Las Vegas.