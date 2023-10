Nel Napoletano uno dei posti più magici d’Italia: è tra i 7 luoghi misteriosi da sogno

In Campania c’è uno dei posti più magici e misteriosi d’Italia: si tratta dell’Antro della Sibilla di Pozzuoli che entra a far parte della classifica delle destinazioni ideali per trascorrere il ponte di Halloween, stilata da Campeggi.com, il portale leader nella prenotazione di campeggi e villaggi vacanze.

Posti più magici d’Italia per Halloween, uno è in Campania: si trova a Pozzuoli

Halloween non è solo la notte più spaventosa dell’anno ma porta con sé anche un carico di mistero, leggende e storie che trovano terreno fertile anche in Italia, da sempre terra ricca di miti, simboli e credenze legate alle scienze occulte.

Per questo, in vista del 31 ottobre, Campeggi.com ha selezionato le migliori destinazioni italiane legate alla magia e all’esoterismo, dove sarà possibile vivere l’emozione di un viaggio ricco di suggestioni, tra alchimia, divinazione e occultismo.

Queste le 7 località premiate: i percorsi di magia bianca e nera a Torino; Rocchetta Mattei in Emilia-Romagna; la Scarzuola in Umbria; Villa Palombara e la Porta Alchemica a Roma (Lazio); l’Antro della Sibilla Cumana a Pozzuoli (Napoli, Campania); Castello della Zisa a Palermo (Sicilia); le Tombe dei Giganti in Sardegna.

“È a Pozzuoli, nel Parco Archeologico di Cuma, che si trova uno dei luoghi misteriosi più amati d’Italia: l’Antro della Sibilla. La galleria militare di epoca sannitica scavata nel tufo per difendere l’acropoli fu ribattezzata Antro della Sibilla dall’archeologo Amedeo Maiuri, che trovò delle attinenze con la storia della Sibilla Cumana narrata da Virgilio, nell’Eneide. La galleria, che oggi attira i visitatori anche grazie ai suoi affascinanti giochi di luce, ricorda infatti il misterioso luogo dalle “cento porte” dalle quali il vento faceva turbinare le foglie su cui la Sibilla scriveva i suoi responsi” – si legge nella descrizione del sito puteolano.