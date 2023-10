Torre del Greco avrà un nuovo parco giochi: un’oasi nel verde con panchine e giostre

Torre del Greco avrà un nuovo parco giochi per bambini: sarà la pinetina posta a ridosso della villa di via Tironi, che fu dimora di Enrico De Nicola, ad ospitare la nuova area immersa nel verde, tra panchine e attrazioni. La volontà espressa dal primo presidente della Repubblica ora sarà finalmente rispettata.

Torre del Greco avrà un nuovo parco giochi, vicino Villa De Nicola

Si tratta di un’iniziativa che segue la delibera firmata dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha stabilito come “il fondo antistante Villa De Nicola” sia assegnato in comodato d’uso gratuito al Comune di Torre del Greco.

Di qui la direttiva del sindaco, Luigi Mennella, che ha voluto che proprio in quel fondo prendesse vita un’area inclusiva riservata ai bambini e ai ragazzi del territorio, in linea con le volontà dell’ex presidente che tanto amava la città corallina.

La delibera, nelle settimane scorse, era stata preceduta proprio da una richiesta scritta del sindaco Mennella all’ex Provincia. In questa si sottolinea come per l’area, che ha una estensione di circa 1.400 metri quadrati, “il lascito dell’ex presidente della Repubblica prevedeva che il fondo fosse finalizzato ad una fruizione pubblica, in particolare a favore delle nuove generazioni”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Si evidenzia, inoltre, che “il Comune di Torre del Greco ha comunicato di voler adempiere al dettato del lascito, creando in loco attività sociali”. E, infatti, l’area sarà trasformata in una oasi immersa nel verde dove bambini, ragazzi e famiglie potranno trascorrere momenti di svago e di relax.

“Una volta acquisita la volontà di Città Metropolitana ho immediatamente dato disposizione agli uffici affinché sia predisposto un progetto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo, con l’installazione di giostrine e panchine“ – ha commentato il sindaco Mennella.

“Dopo avere visto la zona sottoposta allo scempio etico-sanitario causato dall’installazione di grossi contenitori per il conferimento indiscriminato dei rifiuti e dopo aver registrato per anni il totale disinteresse dell’ente locale, ci avviamo a scrivere una pagina diversa per un’area che il presidente De Nicola aveva desiderato fosse donata ai bambini e ai ragazzi della nostra città”.