Il panettone più buono del mondo si mangia in Campania: trionfano napoletani e casertani

Trionfo italiano al Panettone World Championship 2023, la competizione a squadre che ha coinvolto le nazioni più affermate nell’ambito della pasticceria incoronando la Campania: sono rispettivamente casertano e napoletano il panettone tradizionale e quello al cioccolato più buoni del mondo.

La competizione, organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, si è svolta nei laboratori Polin di Milano, mentre la finale con la cerimonia di premiazione si è tenuta all’Hostmilano il 14 ottobre in presenza di ospiti e giurati stellati internazionali.

Si tratta del primo campionato mondiale di panettone a squadre che riunisce le eccellenze provenienti da una determinata Nazione per dare il via ad una sfida di stampo internazionale. I maestri pasticcieri campani hanno preso parte alla sfida con altri colleghi italiani, sfidando realtà provenienti da tutto il mondo e guadagnandosi una schiacciante vittoria.

L’Italia ha, infatti, trionfato al Panettone World Championship conquistando il primo gradino del podio ma aggiudicandosi anche i tre premi singoli: panettone classico, panettone al cioccolato e panettone innovativo salato.

Il panettone più buono del mondo non si fa a Milano: è campano il migliore in assoluto

Anche stavolta, come già accaduto in altre gare, a distinguersi sulla scena culinaria mondiale per la preparazione del panettone è stata la Regione Campania. La giuria tecnica, presieduta da Thierry Bamas e Luca Mannori, composta dai team manager di ogni nazionale, ha decretato il trionfo italiano grazie al panettone tradizionale del maestro Aniello Di Caprio della Pasticceria Lombardi di Maddaloni, quello al cioccolato del maestro Giuseppe Mascolo della pasticceria di Visciano (Napoli) e quello innovativo salato del capitano della squadra Claudio Gatti della Pasticceria Tabiano di Salsomaggiore.

Al secondo posto il Giappone con i maestri Kanako Takada, Seiji Yamanaka e Yoshihiro Fujisawa. Il terzo, invece, è andato all’Argentina (seconda a pari merito con la Spagna per il panettone al cioccolato e terza per l’innovativo) con i pasticcieri Juan Manuel Alfonso Rodrìguez, Samuel Gonzales e Nicolàs Welsh.

Premi speciali della giuria sono stati assegnati a: Polonia per la Miglior Organizzazione di Laboratorio; Taiwan per la Miglior Pulizia in fase di lavorazione; Spagna per Miglior Gioco di Squadra, Miglior Tavolo di Presentazione e Miglior Brochure di Presentazione; Argentina per il Miglior Packaging di Presentazione.