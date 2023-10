C’è il Ciclone Medusa, forti tempeste di vento a Napoli e in Campania: fino a quando

Il ciclone Medusa ha fatto il suo ingresso nel nostro Paese e, stando alle previsioni meteo, causerà vere e proprie tempeste di vento, scatenando una fase di maltempo acuta anche su Napoli e la Campania.

Meteo Napoli e Campania: tempeste di vento con il Ciclone Medusa

La Protezione Civile della Regione Campania ha già diramato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato in vigore dalle ore 6 di questa mattina, venerdì 20 ottobre, fino alla stessa ora di sabato 21 ottobre. Non si esclude, durante questo arco temporale, nemmeno il rischio di violente mareggiate nelle zone costiere.

E proprio dall’alba le zone del Napoletano sono state avvolte da folate di vento che nel corso delle ore tendono ad intensificarsi sempre di più. Un quadro meteorologico che sta interessando l’intera Regione e gran parte delle città costiere d’Italia.

Le previsioni meteo a Napoli oggi 20 ottobre

“Il Ciclone Medusa, con le spire disposte su gran parte dell’Europa occidentale e meridionale, favorirà l’approfondimento di un minimo di bassa pressione molto profondo. Questo vortice causerà vento di tempesta, piogge e mareggiate. Al contempo favorirà moti temporaleschi, anche a causa della temperatura del mare piuttosto calda e della spinta orografica delle correnti meridionali umide” – ha detto Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

“Questo primo grande ciclone autunnale sveglierà Eolo: il vento sarà un terribile protagonista ovunque e purtroppo sarà estremo. Passato questo venerdì nero, anche sabato presenterà un tempo diffusamente instabile, seppur in parziale miglioramento. Sono previste ancora piogge forti su tutto il fianco tirrenico e anche su gran parte delle Regioni del Sud” – ha continuato.

Un lieve miglioramento è atteso soltanto nella giornata di domenica ma l’arrivo del ciclone Medusa segna definitivamente la fine del clima primaverile che ha caratterizzato queste ultime settimane, dando inizio al maltempo autunnale. Già da martedì 24 si attendono nuovi rovesci temporaleschi che dovrebbero interessare l’intera settimana. Vista la distanza temporale si attendono nuovi aggiornamenti.