Napoli in TV, stasera la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4: le anticipazioni

Dal 23 ottobre su Rai 1 andrà in onda la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, la serie ambientata a Napoli tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che, stando alle anticipazioni, non sarà priva di colpi di scena.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: puntate, anticipazioni e cast

La nuova stagione della celebre fiction, che ha già riscosso grande successo raggiungendo picchi di ascolti ad ogni episodio, si compone di 4 episodi che saranno trasmessi ogni lunedì. Il primo, dal titolo Musica, andrà in onda nella serata del 23 ottobre seguito dagli altri tre Fiori, Angeli e Inganni che saranno visibili in TV rispettivamente il 30 ottobre, il 6 novembre e il 13 novembre.

La puntata d’esordio de I Bastardi di Pizzofalcone 4 parte dal finale della precedente stagione: Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman, è stato sequestrato ormai da tre settimane dagli uomini di Rocco Squillace, convinto che l’ispettore sia responsabile della morte del fratello, suicidatosi in carcere tempo prima.

In una fabbrica abbandonata viene segnalato in via anonima la presenza dei resti di un corpo sciolto dell’acido e viene fatta ritrovare la giacca di Lojacono. Indizi che fanno pensare all’assassinio dell’ispettore che in realtà viene scaricato per strada con la minaccia di sparire o a pagarne le conseguenze sarebbe stata la figlia.

Intanto, il dottor Poggiari riferisce a Laura Piras di aver ricevuto dei documenti con alcune informazioni su Lojacono che attesterebbero il suo coinvolgimento negli affari criminali: di qui l’ipotesi dell’uccisione per regolamento di conti e l’avvio di un’indagine ad hoc.

L’ispettore, dopo aver vagato a vuoto per un po’, trova riparo a casa del vicequestore Palma al quale racconta che tempo prima, dopo aver ricevuto una soffiata dal commercialista della camorra Giacomo Caruso, aveva messo i bastoni tra le ruote ai fratelli siciliani Mimmo e Rocco Squillace.

I due stavano tentando di mettere su un traffico di droga con la Sacra Corona Unita quando, nel corso del blitz, Mimmo era stato arrestato mentre il fratello era riuscito a scappare. Lojacono viene tenuto nascosto nel commissariato da Luigi e Ottavia con l’intenzione di dimostrare la sua innocenza.

Nel cast oltre ad Alessandro Gassman: Carolina Crescentini (Laura Piras), Antonio Folletto (Marco Aragona), Tosca D’Aquino (Ottavia Calabrese), Massimiliano Gallo (Luigi Palma), Gianfelice Imparato (Giorgio Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano).