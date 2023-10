Sala Tautielli al Santuario della Madonna dell’Arco: ogni bara è un miracolo compiuto

E’ stata inaugurata oggi, 31 ottobre, la nuova sala espositiva del Museo degli ex-voto, cure pulsante del Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (Napoli), dedicata ai Tautielli, piccole bare che simboleggiano la guarigione di persone morenti che, invocando la Vergine, sono miracolosamente guarite.

Sala Tautielli al Santuario Madonna dell’Arco: per ogni bara un miracolo

Il Museo degli Ex Voto, posto al centro delle attività culturali e religiose del Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia, è un luogo di storia, arte e fede, che raccoglie testimonianze della speranza e della gratitudine dei fedeli, nel corso dei secoli.

In mattinata, un nuovo spazio espositivo è stato ufficialmente inaugurato in presenza di Padre Gianpaolo Pagano, Priore Santuario di Madonna dell’Arco, e il dottor Luigi De Simone, neuropsichiatra. Si tratta della sala dedicata ai Tautielli, particolari ex-voto dalla forma di piccole bare.

Entrando nella stanza antistante l’aula delle Confessioni non si può non scorgere il pannello posto in alto a sinistra, tappezzato di tante piccole bare o casse da morto. Sono circa una cinquantina ma in origine ve ne erano molte di più, alcune anche a grandezza naturale, dando un tocco estremamente lugubre all’intera area.

LEGGI ANCHE

Il Santuario della Madonna dell’Arco e l’effigie sanguinante che custodisce: la storia

I fujenti, devoti alla Madonna dell’Arco da oltre 500 anni

Dietro ogni piccolo “tautiello”, tuttavia, si nasconde un significato profondo: ogni bara si lega al voto di persone ormai morenti, o date per tali dai medici, che, invocando la Madonna dell’Arco, si sono inspiegabilmente e completamente ristabilite.

A loro, oggi, è dedicata questa nuova sala espositiva, realizzata grazie al finanziamento della Giunta Regionale della Campania, con un allestimento del tutto nuovo, con tanto di illuminazione scenografica e pannelli informativi. Sarà visitabile nei consueti orari di apertura del Museo degli Ex-Voto.