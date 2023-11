Scuole chiuse per allerta meteo arancione: la decisione del Comune di Napoli

Anche a Napoli domani, 3 novembre, le scuole resteranno chiuse causa allerta meteo arancione: ad anticipare la decisione del sindaco Gaetano Manfredi è stato Francesco Polio, consigliere della Municipalità 2.

Allerta meteo: scuole chiuse a Napoli domani 3 novembre

“Scuole chiuse domani a Napoli. Vi informo che il sindaco Gaetano Manfredi ha predisposto la chiusura di scuole e parchi domani 3 novembre per allerta arancione. Previsti forti venti. A breve ordinanza firmata sul sito del Comune” – è la nota diffusa sui social dal consigliere.

A confermare la sospensione delle attività didattiche per tutti gli istituti del Comune di Napoli anche il consigliere Walter Savarese d’Atri che ha annunciato: “Domani 3 novembre scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli. Seguirà ordinanza”.

Per l’intera durata dell’allerta, oltre alle scuole, resteranno inaccessibili al pubblico i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e le spiagge. Gli istituti scolastici saranno chiusi anche in altri Comuni del Napoletano e, più in generale, della Campania.

LEGGI ANCHE

Allerta meteo arancione, chiudono le scuole in Campania e nel Napoletano: dove

Diversi sindaci hanno già comunicato la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani. Nel napoletano, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse anche nei Comuni di Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Monte di Procida, Afragola e Casoria. A confermare la chiusura degli istituti sono stati anche i sindaci di Sarno, Caserta, Benevento, Capua, Angri e Nocera Inferiore. L’elenco è in costante aggiornamento.

Allerta meteo in Campania fino al 3 novembre: l’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione per piogge e forti temporali valido a partire dalle 21 di oggi, giovedì 2 novembre, fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre, sull’intero territorio regionale.

L’allerta, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, è di livello:

– Arancione sulle zone 1, 2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini);

– Giallo sul resto della regione.