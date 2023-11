La venerata statua dell’Immacolata è stata solennemente esposta nella navata centrale della Basilica di Santa Croce: comincia così a Torre del Greco il mese che precede la grande festa dell’8 dicembre.

In cammino verso l’8 dicembre: esposta la statua dell’Immacolata

La processione dell’Immacolata, che si svolge annualmente in occasione della festa dell’8 dicembre, è certamente l’evento più atteso dell’anno a Torre del Greco. In questo giorno, i cittadini si radunano per onorare la Vergine Maria, a scioglimento del voto fatto nel 1861 quando, secondo la credenza popolare, la sacra effigie dell’Immacolata fermò la lava che stava per distruggere la città ai piedi del Vesuvio.

Da allora, ogni anno, una processione vede la statua dell’Immacolata portata in cammino su un carro trionfale attraverso le strade della città, accompagnata da preghiere, musica e tantissima partecipazione popolare.

La festa è anticipata da un mese di preparazione: così, esattamente 30 giorni prima della “girata“, la statua è stata traslata dalla cappella ad essa dedicata sul lato destro della Basilica di Santa Croce alla navata centrale: l’esposizione solenne della statua dell’Immacolata è un momento di grande significato per i torresi, ed offre loro l’opportunità di contemplare la bellezza e la sacralità dell’immagine di Maria, oltre a rafforzare il loro legame con la fede e la tradizione religiosa.

Anche quest’anno la processione in diretta su VesuvioLive.it

La nostra testata trasmetterà in diretta streaming attraverso i suoi canali social la processione dell’Immacolata e gli eventi che la precedono. La statua resterà esposta fino a poche ore prima della “girata”: poi verrà posta sul carro che, con questa toccante e complessa manovra – che avverrà come da tradizione il 7 dicembre alle ore 14:00 – sarà messo in posizione per l’uscita trionfale.

La processione del 8 dicembre è il culmine di questa celebrazione, ma l’esposizione solenne della statua è il preludio che attira e coinvolge la comunità in un sentimento di unità e devozione.

In un mondo in rapido cambiamento, eventi come l’Immacolata Concezione a Torre del Greco servono a rafforzare la connessione delle persone con le loro radici, la tradizione e la fede religiosa. La statua dell’Immacolata continua a essere una fonte di ispirazione e un simbolo di speranza per la città e per chi è costretto a viverci lontano, ricordando a tutti l’importanza della devozione e della comunità.