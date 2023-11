Napoli ricorda Giulia Cecchettin: raduni e corteo per la ragazza uccisa a 22 anni

Napoli invoca giustizia per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittima di violenza e lo fa facendo sentire la voce del suo popolo: dopo il presidio in piazza del Gesù, nel pomeriggio di oggi, 21 novembre, è in programma un raduno in Largo Berlinguer mentre il 24 novembre partirà un corteo da Ercolano.

Napoli vicina a Giulia Cecchettin: corteo anche a Ercolano

L’Unione Donne in Italia di Napoli (UDI) ha annunciato l’avvio di un presidio in piazza Berlinguer a partire dalle ore 16 del 21 novembre con una lunga lettera diffusa sui social: “Giulia non è più qui. Il suo assassino c’è e la ucciderà ancora con le sue infamie, con la difesa che lei inutilmente ha tentato. Poteva essere viva se non lo avesse incontrato. Poteva essere viva se l’avessero trovata quando era ancora possibile trovarla”.

“Forse non servono altre leggi, se quelle esistenti vengono ignorate. Ora le donne si vogliono salvare e questo non si può fare, se si pensa che moltissime donne ogni anno vengono uccise anche da estranei, stuprate da estranei, uccise in casa, stuprate e uccise sui posti di lavoro e nel loro percorso per tornare a casa”.

“Le case sono dei padroni, la strada è dei padroni, perché viene lasciata senza presidi e possibilità di ottenere aiuto. Sappiamo anche perché: i responsabili non vogliono la nostra libertà. Oggi siamo qui per Giulia, ci saremo sempre ma faremo i nostri passi per difendere noi stesse e le altre“.

In vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 24 novembre ad Ercolano , dalle ore 10, presso la Villa Comunale del Palazzo di Città, si incontreranno istituzioni, studenti, associazioni e cittadini per dare il via ad un corteo in memoria della giovane ragazza ritrovata morta.

“Gridiamo il nostro no ad ogni forma di violenza. Perché non vogliamo più ritrovarci a piangere donne come Giulia. Ogni donna ha il diritto di sentirsi rispettata, sicura, e amata. Ma la violenza non può essere sconfitta nel silenzio, per questo alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ad Ercolano sfileremo tutti lungo Corso Resina per far sentire la nostra voce, tutto il nostro dissenso contro questa spirale di violenza” – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto annunciando la marcia contro la violenza di genere che si terrà venerdì.

“Il nostro pensiero va a Giulia Cecchettin, ma anche a tutte quelle donne che hanno perso la vita per mano di chi diceva di amarle. Con questo appuntamento vogliamo, ancora una volta, creare una occasione di confronto e di riflessione. Sfileremo, con tanti studenti, ai quali abbiamo chiesto di partecipare colorare con le loro idee, disegni, striscioni, palloncini tutto il percorso del corteo“ – ha concluso.