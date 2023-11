Sciabolata Artica a Napoli e in Campania, arriva il gelo dalla Russia: quando

Meteo – Dopo un primo calo delle temperature, nei prossimi giorni nel nostro Paese si attende non solo una nuova fase di maltempo ma anche la prima vera irruzione artica: a Napoli e in Campania, dunque, così come in tutta Italia, inizierà a fare molto freddo.

Meteo, irruzione artica a Napoli e in Campania: freddo in arrivo

Già negli ultimi giorni masse d’aria molto fredde hanno raggiunto il nostro Paese. Attualmente, stando a quanto reso noto da Il Meteo, queste correnti stanno originando una circolazione ciclonica, carica di maltempo, che si abbatterà soprattutto sul Centro e il Sud a partire da oggi, martedì 21 novembre. Non a caso, la Protezione Civile della Regione Campania ha già diramato un avviso di allerta meteo.

Mercoledì 22 novembre è previsto un primo e graduale abbassamento delle temperature. Alle precipitazioni si affiancheranno forti raffiche di vento. Giovedì 23 novembre il vortice di maltempo si estenderà sempre più verso Sud causando forti piogge e temporali, con il rischio di locali nubifragi. L’area tirrenica potrebbe essere colpita anche da forti mareggiate.

Venerdì 24 novembre si assisterà ad un leggero miglioramento nel Mezzogiorno, con alcuni piovaschi residui solo nel basso Tirreno. Tuttavia, tra la tarda serata e la notte, il Sud accuserà un nuovo peggioramento climatico. Sarà a cavallo del weekend, dal venerdì alla domenica, che si assisterà ad una nuova ondata di aria fredda in Italia. Gli ultimi giorni del mese si riveleranno ancora più rigidi con l’arrivo della cosiddetta sciabolata artica.

“Nelle prossime ore un ciclone impatterà sull’Italia con venti forti e piogge anche in Campania. Questi venti porteranno anche una generale diminuzione delle temperature. Ma l’attività ciclonica principale si svilupperà tra mercoledì e giovedì con il vortice in moto verso Sud. Il 23 novembre sembra essere la giornata peggiore di questa prima fase perturbata“ – ha sottolineato il meteorologo Lorenzo Tredici.

“Sabato 25 sono previste altre piogge al Sud. La previsione conferma anche un primo graduale ma forte calo delle temperature su tutto il paese. Domenica mattina si potrebbero avere le prime gelate diffuse in pianura al Centro-Nord. Sarà il primo freddo importante della stagione”.

“Una sciabolata artica potrebbe colpire il Centro-Sud alla fine del mese con neve in pianura e sulle coste adriatiche tra il 29 e il 30 novembre. La classica colata di aria gelida è prevista arrivare velocemente dalla Russia con fenomeni nevosi di stampo invernale. Un calo termico di 16 gradi in 10 giorni: da una coda estiva ad un gelido inverno in una sola decade” – ha concluso.