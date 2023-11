A Napoli apre una nuova gelateria: gelati gratis per tutti e regali ai primi 100

Apre a Napoli, in via Toledo, la nuova gelateria Grom, catena appartenente alla multinazionale Unilever, che per celebrare il suo arrivo nella città partenopea nel giorno dell’inaugurazione, prevista per giovedì 30 novembre, dalle 14 alle 18 offrirà gelati gratis ai presenti mentre i primi 100 visitatori riceveranno anche un piccolo regalo.

Gelateria Grom apre in via Toledo a Napoli: gelati gratis per tutti

Le gelaterie Grom si caratterizzano per la realizzazione di gelati preparati con materie prime di qualità, selezionate con cura, senza l’aggiunta di aromi e coloranti. Prelibatezze da degustare sia nei punti vendita dedicati, presenti in tutta Italia, sia acquistabili presso alcuni supermercati.

Il 30 novembre, Grom aprirà il suo primo store in via Toledo 205 offrendo in omaggio un gelato a tutti i visitatori, a partire dalle 14 e fino alle 18. Per i primi 100 è previsto anche un ulteriore regalo, come annunciato dall’azienda sui canali social ufficiali.

“Il primo assaggio non si scorda mai. E poi è in omaggio, anche meglio no? Si avvicina l’evento di inaugurazione della nostra nuova gelateria a Napoli. Un gelato in omaggio per chi festeggerà insieme a noi. Ai primi 100 offriremo anche un piccolo regalo” – si legge nell’annuncio diffuso.

I prodotti della Gelateria Grom

Non solo coni e secchielli, da Grom è possibile trovare tante altre specialità tra stecchi artigianali, frappè, cioccolate calde, caffè e cappuccini, dolci, torte e crêpes ripiene di creme spalmabili. Ai classici gusti di gelato si affiancano tanti altri unici e innovativi.

Tra questi: cachi, cannella e noci pecan, caramello e mandorle, cassata siciliana, cheesecake alle amarene, cioccolato e fragole, cioccolato e torrone, colomba, crema ai frutti di bosco, cremino, fiordilatte variegato al pistacchio, panettone, pera e rum, pompelmo rosa, stracciatella al cocco, torta sacher.

RIEPILOGO INFO

Cosa: evento inaugurazione Gelateria Grom;

Dove: via Toledo, 205, Napoli (NA);

Quando: giovedì 30 novembre 2023 dalle ore 14 alle 18.