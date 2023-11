Migliori pizzerie del mondo: Napoli stravince ancora, Francia sul podio. La classifica

Ieri sera, nello storico teatro San Ferdinando di Napoli, è stata presentata 50 Top World Artisan Pizza Chains 2023, la classifica delle migliori catene artigianali di pizzerie al mondo, stilata da 50 Top Pizza, la più importante guida di settore curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere: a trionfare è ancora una volta la città partenopea con Grosso Napoletano e Da Michele che si piazzano rispettivamente al primo e al secondo posto.

50 Top Pizza, le migliori pizzerie del mondo sono di Napoli

Grosso Napoletano, nata nel 2017 grazie a un team di napoletani, ha portato l’autentica pizza partenopea in Spagna, prima a Madrid, poi a Barcellona, Siviglia, Saragozza e altri grandi centri della penisola iberica. Pizze buone e di qualità che hanno portato il locale a piazzarsi per la prima volta in testa alla classifica di 50 Top Pizza come migliore catena artigianale di pizzerie al mondo.

Subito dopo si colloca la storica pizzeria Da Michele, per due anni a capo della classifica. Nata 150 anni fa, nel cuore di Forcella, oggi è presente in Giappone, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Emirati Arabi e Germania, oltre che in diverse Regioni d’Italia.

Terza posizione per Big Mamma Group, gruppo nato dall’amore per l’Italia di due imprenditori francesi, Victor Lugger e Tigran Sevdoux che oggi vantano numerosi locali in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Seguono la brasiliana Bráz Pizzaria (4), Barberè originaria di Castel Maggiore (5), 400 gradi nata in Australia (6), le napoletane Pizzium e pizzerie Errico Porzio (al settimo e ottavo posto). Chiudono la Top 10 Luigia, tra Svizzera e Dubai, e la new entry Peppe Pizzeria di Giuseppe Cutrato con le sue sedi tutte parigine.

Di seguito i premi speciali assegnati: Pizza of the Year 2023 – Latteria Sorrentina Award a Hellboy di Paulie Gee’s; New Entry of the Year 2023 – Solania Award a Peppe Pizzeria; il Performance of the Year 2023 – Robo Award a Pizzana; il Best Wine List 2023 – Asti DOCG Award a Doppio Zero; il Best Service 2023 – Goeldlin Award a Luigia; il Best Marketing 2023 – Mammafiore Award a Errico Porzio; Innovation and Sustainability 2023 – Ferrarelle Award a Pizzium; il Best Pasta Proposal 2023 – Pastificio Di Martino Award a 400 Gradi; One to Watch 2023 – Fedegroup Award a Garden Pizza; il Best Beer and Drink Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award a Cocciuto; il Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award a Peppina.

50 Top Pizza: la classifica delle migliori pizzerie al mondo

1. Grosso Napoletano

2. Da Michele

3. Big Mamma Group

4. Bráz Pizzaria

5. Berberè

6. 400 Gradi

7. Pizzium

8. Errico Porzio

9. Luigia

10. Peppe Pizzeria

11. Pizza Pilgrims

12. IQuintili

13. Sorbillo

14. Vincenzo Capuano

15. Paulie Gee’s

16. Pizzana

17. Motorino Pizzeria Napoletana

18. Doppio Zero

19. Peppina

20. Menchetti

21. Riva

22. Starita

23. NAP Neapolitan Authentic Pizza

24. Can Pizza

25. Pitfire Pizza Dubai

26. 1900 Pizzeria

27. Fresco

28. Alice Pizza

29. Fratelli La Bufala

30. Rossopomodoro

31. Fradiavolo

32. Don Peppe

33. Via Tribunali

34. Madison

35. DaZero

36. Gruppomimo

37. OLIO welovepizzanapoletana

38. Zia Lucia

39. Cocciuto

40. Cinquecento

41. Lievità

42. Vasinikò

43. Napulé

44. Mammamia!

45. Santa Maria

46. Garden Pizza

47. Farinella

48. Villa Paradiso

49. Crocca

50. Pummarola

50. Pizzatopia.